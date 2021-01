Donald Trump intimideert toezichthouders Georgia over verkiezingsuitslag

Of de toezichthouder op de verkiezingen in Georgia de uitslag wilde aanpassen. „Ik zoek nog 11.780 stemmen”, zei de Amerikaanse president Trump zaterdag in een telefoongesprek tegen secretary of state Brad Raffensperger. „En het is toch niet erg om, weet je wel, te zeggen dat je opnieuw hebt geteld?” Volgens de uitslagen, inclusief twee complete hertellingen, won Democraat Joe Biden de staat Georgia met 11.779 stemmen verschil.

The Washington Post openbaarde zondag de opname van dat één uur durende telefoongesprek, waarin Trump niet alleen Raffensperger aan de telefoon had, maar ook diens plaatsvervanger en een jurist van het departement. In het Witte Huis luisterde onder meer stafchef Mark Meadows mee met de president en nog drie juristen, die door Meadows werden voorgesteld als „advocaten die de president vertegenwoordigen”.

Fraudebeweringen

In het telefoongesprek is te horen hoe de president – die sinds hij de verkiezingen op 3 november verloor, is blijven volhouden dat hij eigenlijk heeft gewonnen – vrijwel voortdurend aan het woord is en reeksen cijfers aaneenrijgt om zijn bewering van massale fraude kracht bij te zetten en aan te tonen dat híj de staat heeft gewonnen. „We hebben iets van 250.000 à 30.000 stemmen die op mysterieuze wijze in de registers terecht zijn gekomen”, „In Fulton County zul je op z’n minst een paar honderd stemmen vinden waarbij de handtekening is vervalst”, „Er waren 4.502 kiezers die hebben gestemd, maar niet op de kiesregisters voorkwamen”, „Dode mensen hebben gestemd, ik denk dat het aantal rond de 5.000 ligt”, „Ze hebben zo’n 140 kilo stembiljetten door de shredder gehaald”. „Ik denk dat wij met een half miljoen stemmen verschil hebben gewonnen” en „Jongens, we hebben maar 11.000 stemmen nodig. Help me even.”

Raffensperger antwoordt: „Wel meneer de president, de gegevens die u hebt, zijn fout.”

Lees ook: Trump verliest in de rechtbank maar wint vanaf de zeepkist

Als Raffensperger en de jurist zeggen dat een geval van mogelijke fraude dat de president noemt, is onderzocht door de recherche van de staat en door de FBI. „Dan zijn die incompetent”, zegt Trump. „Oneerlijk of incompetent.” De president baseert zijn oordeel volgens Raffensperger ten onrechte op een door zijn eigen advocaat verknipte video-opname. „Ik stuur u de link naar de hele opname”, biedt Rafensperger aan. „Die link maakt me niks uit, die heb ik helemaal niet nodig, Brad.”

Een van Trumps advocaten werpt op dat mensen in Georgia hebben gestemd, die al uit de staat waren verhuisd. „Die hebben we ook stuk voor stuk nagetrokken”, zegt de jurist van de secretary of state. En de aantallen die Trumps advocaat noemt „zijn onnauwkeurig”. Het gaat om mensen die in Georgia woonden, zijn verhuisd en weer zijn terugverhuisd. „Dat mogen mensen toch helemaal niet doen”, onderbreekt Trump hem. „Bedoel je dat ze de staat zo misten dat ze weer terug wilden? Dat is idioot.”

Sociale media

Trump blijft aanhouden dat er moet zijn gefraudeerd. Met de stemmachines misschien? Met de papierversnipperaar? „Het stinkt”, zegt Trump. „Meneer de president, het probleem met sociale media is dat mensen kunnen beweren wat ze willen”, zegt Raffensperger. „O, maar dit zijn niet de sociale media, dit zijn de Trump media.”

Raffensperger legt uit dat zijn onderzoekers alle poststemmen van Cobb County, een van de 159 districten in Georgia, hebben nagetrokken. Waarom juist dat district, wil Trump weten. Omdat dat het enige district was waar we aanwijzingen hadden dat het verifiëren van handtekeningen niet goed was verlopen, zegt Raffensperger. „Wij hadden helemaal niet gezegd dat dit daar is gebeurd”, zegt de president. Dan spreekt zijn eigen advocaat hem tegen: „Dat hebben we wel gezegd.”

De verkiezingen in Georgia zijn gecompromitteerd, houdt Trump vol. „En jij weet wat ze hebben gedaan en je houdt die informatie achter”, zegt hij tegen Raffensperger. „Dat is strafbaar, dat is een misdrijf. Dit is echt een risico voor jou en je advocaat.”

‘Dat moeten jullie maar vertrouwelijk doen’

Het telefoongesprek lijkt een paar zaken aan te tonen die tot dusver niet helemaal duidelijk waren. Eén: president Trump wil daadwerkelijk een tweede termijn als president. Zijn smeekbeden („Je bent toch een Republikein”) en zijn intimidatiepogingen („dit is gevaarlijk voor jou”) lijkt moeilijk anders uit te leggen.

Beluister ook: Trumps staatsgreep in slow motion

Daarnaast blijkt dat hij advocaten in de arm heeft genomen die bereid zijn de grenzen van de wet te overschrijden om de verkiezingsuitslag in zijn voordeel om te buigen. Als de jurist van Georgia uitlegt dat hij bepaalde gegevens van kiezers wettelijk niet aan de president en diens advocaten mag openbaren, vraagt Trumps advocaat of Raffensperger als secretary of state dan niet enkele raadslieden van Trump tijdelijk mag inhuren om zo alsnog naar privacy-gevoelige gegevens te kijken, „zonder dat jullie een overtreding begaan”. Dan zegt Trump ogenblikkelijk: „Okee, maar ik wil de namen van die lui niet kennen. Dat moeten jullie maar vertrouwelijk doen. Dan teken je een vertrouwelijkheidsovereenkomst.”

Ten derde: een opname van dít gesprek is nu uitgelekt, maar er zijn meer van dergelijke pogingen ondernomen. Uit een opmerking van een van Trumps advocaten blijkt dat ze veel vaker contact hebben gezocht met Raffensperger en zijn team, namelijk waar ze zegt dat ze het verzoek om de wettelijk verboden gegevens toch in te zien „al weken aan jullie overbrengen, formeel en informeel”.

Ook andere politici onder druk gezet

En dat is alleen nog maar Georgia. Sinds zijn verkiezingsnederlaag op 3 november heeft Trump functionarissen en politici in verschillende staten in persoonlijke gesprekken onder druk gezet. Nadat op 14 december het college van kiesmannen de verkiezingsuitslag van alle staten heeft bekrachtigd – uitslag: 306 kiesmannen voor Joe Biden, 232 voor Donald Trump – hebben de parlementariërs in de staten geen rol meer te spelen.

Lees ook: Trump tekent toch voor financieel noodpakket pandemie

Toch heeft Trump zaterdag een kwartier meegedaan aan een Zoom-gesprek met zo’n driehonderd afgevaardigden in de volgens Trump omstreden staten. De volksvertegenwoordigers kregen daarbij 1.400 pagina’s documentatie van de politieke actiegroep die het gesprek had georganiseerd, allemaal bedoeld als ‘bewijs’ voor stembusfraude.

Ook op andere fronten blijft Trump aansturen op het kapen van de verkiezingen. Op woensdag vergaderen in de Senaat op Capitol Hill, Washington, alle Afgevaardigden en Senatoren om de verkiezingsuitslag te bekrachtigen. Doorgaans is dat een formaliteit. Ditmaal heeft een groot aantal Republikeinse politici aangekondigd dat ze protest zullen aantekenen tegen de uitslag in verschillende staten en een verzoek indienen om de uitslag nader te onderzoeken. Dat zou binnen tien dagen moeten zijn afgerond, juist op tijd voor de wettelijk vastgelegde inauguratiedatum van 20 januari.

De kans dat de Trump-getrouwen een meerderheid van de parlementariërs achter zich krijgen is verwaarloosbaar, maar het zet opnieuw druk op de machtsoverdracht, net als de demonstratie op woensdag, waartoe Trump dagelijks oproept, onder het motto: „Het wordt wild.”