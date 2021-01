Diplomaat-avonturier met droge humor

Brian Urquhart in 1988 in New York.

Hij was erbij vanaf de voorbereidingen voor de nieuwe organisatie in 1945 en nam pas afscheid van de Verenigde Naties in de slotfase van de Koude Oorlog in 1986. Brian Urquhart diende onder vijf VN-chefs en speelde een belangrijke rol in VN-vredesmissies. De Brit, die 2 januari op 101-jarige leeftijd overleed, was gedurende twaalf jaar de tweede man in New York en zorgde er onder andere voor dat VN-vredestroepen blauwe helmen dragen.

Urquhart staat te boek als een van de belangrijkste en meest kleurrijke VN-diplomaten. Hij kwam regelmatig in avontuurlijke situaties terecht. In de jaren zestig werd hij op een missie in Belgisch Congo gekidnapt en mishandeld. In 1982 maakte hij dronken zijn opwachting bij PLO-leider en geheelonthouder Yasser Arafat. Hij was met een vliegtuigje door een sneeuwstorm naar Beiroet gevlogen en had aan boord, waar het stervenskoud was, een fles whiskey gedronken om warm te blijven, schreef The New York Times.

Urquharts carrière begon in 1939 in het Britse leger. Tijdens een demonstratie parachutespringen ging zijn valscherm niet open. Hij landde in struikgewas en raakte zwaargewond. Na een lang herstel werd hij inlichtingenofficier bij het 1st Airborne Corps en hielp bij de voorbereidingen van Operatie Market Garden, de poging van de geallieerden om met grootschalige luchtlandingen bruggen over de Nederlandse rivieren te heroveren. Urquhart zag er niets in en tekende protest aan bij zijn superieuren, maar zijn bezwaren werden terzijde geschoven. De mislukte operatie werd verfilmd als A Bridge Too Far waarin ook Urquharts waarschuwing voorkomt, aldus PassBlue, een digitale publicatie over de VN.

Medeoprichter van de VN

Tegen het einde van de oorlog kwam Urquhart in Britse diplomatieke dienst en hielp hij bij de oprichting van de VN. Vervolgens werd hij medewerker van de eerste VN-secretaris-generaal, de Noor Trygve Lie (1946-1952). Over hem zou Urquhart later schrijven dat deze „geen noemenswaardige politieke of diplomatieke prestatie” leverde. Lie’s belangrijkste bijdrage was de keuze voor uitstekende architecten voor het VN-hoofdkwartier in New York, noteerde Urquhart droogjes in Secretary or General een essaybundel over de macht van de secretaris-generaal.

Urquhart maakte zich weinig illusies over de invloed van een VN-chef. Die heeft „weinig tot geen macht”, schreef hij. Hij kan gebeurtenissen wel „beïnvloeden” maar heeft er nooit controle over. De tweede man op die post, de Zweed Dag Hammarskjöld (1953-1961), omschreef de secretaris-generaal eens als een soort ‘seculiere paus’. Maar, merkte Urquhart op, dan wel een paus die regelmatig zijn kerk kwijtraakt. De SG is afhankelijk van de VN-lidstaten die hem als het erom spant vaak in de steek laten. Volgens hem belandt niet altijd de meest geschikte kandidaat op de hoogste post. De tegenstellingen in de VN zijn zo groot dat altijd een kandidaat wordt gezocht „die geen onrustbarende mate van leiderschapskwaliteiten, toewijding, originaliteit of onafhankelijkheid” bezit.

Urquhart geloofde heilig dat de VN een taak hebben als bemiddelaar in internationale conflicten. Hij speelde dan ook een belangrijke rol bij het opzetten van de VN-vredesmacht en leidde dertien missies naar onder andere het Midden-Oosten, Congo, Kasjmir en Cyprus. Bij zijn pensionering in 1986 huldigde een hoofdartikel van The New York Times hem als een „vredessoldaat”. Twee jaar later kregen de blauwhelmen de Nobelprijs.