De meeste Schotten zijn verknocht aan Europa

Als nooit tevoren zijn we er, door de Covid-19-crisis, aan herinnerd wat ons mensen verbindt, nu landen over de hele wereld zich geconfronteerd zien met dezelfde moeilijke taak om hun bevolking veilig te houden.

Nicola Sturgeon is minister-president van Schotland

Met de ontwikkeling van de vaccins – op zichzelf een enorm internationaal samenwerkingsproject – kunnen we nu vooruitkijken naar betere tijden. En deze geest van samenwerking zal belangrijker zijn dan ooit, als we weer beginnen met de wederopbouw van onze economieën en samenlevingen.

Helaas bevinden wij ons in Schotland tegelijkertijd op een kruispunt van een heel ander project op basis van heel andere waarden: Brexit. Een overweldigende meerderheid van de Schotse bevolking stemde ervoor om binnen de EU te blijven.

Dat is niet verrassend. De waarden waarop de EU gebaseerd is – menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtspraak en respect voor mensenrechten – zijn de waarden van Schotland.

Grote uitdagingen

Meer dan 230.000 mensen uit heel Europa hebben in Schotland een thuis gevonden. Zij maken deel uit van wie wij zijn, ze zijn onze vrienden en familie en wij willen heel graag dat ze blijven. En Schotland heeft op zijn beurt veel bijgedragen aan het grotere Europese doel.

Kijken we naar de grote uitdagingen voor de EU, nog los van Covid-19, zoals de noodsituatie van het klimaat en de opbouw van een veel inclusievere ‘welzijns’-economie, dan heeft Schotland veel te bieden. Wat het klimaat betreft bijvoorbeeld, heeft ons land ongeveer een kwart van de Europese offshore capaciteit voor wind- en getijdenenergie. In de nasleep van de Brexit-referendum in 2016 stelden wij een „zacht Brexit”-compromis voor aan de regering van het VK. Maar dat werd direct van de hand gewezen.

Nu hebben we te maken met een harde Brexit die wij niet willen, op het slechtst mogelijke moment, namelijk middenin een pandemie en een economische recessie. Dat betekent ontregeling op de korte termijn en op de lange termijn nieuwe obstakels. Onze bevolking zal minder veilig zijn en hun recht om elders in Europa te werken, te studeren en te wonen zal beperkt worden.

Te lang hebben de opeenvolgende regeringen van het VK Schotland in de verkeerde richting meegenomen

Net als alle naties is Schotland uniek. Hetzelfde geldt voor onze constitutionele omstandigheden. Het VK bestaat uit een vrijwillige unie van landen. Daarbinnen heeft Schotland haar eigen uitgesproken juridische en onderwijssysteem. Schotland heeft ook een eigen regering en parlement met zeggenschap over allerlei binnenlandse zaken, zoals gezondheid en het milieu. Maar momenteel heeft het dat niet – zoals Brexit zo duidelijk heeft aangetoond – over onderwerpen als internationale en Europese aangelegenheden.

Verscheiden identiteit

Wij voelen ons op ons gemak bij onze verscheiden identiteit, en de andere landen van het VK zullen altijd behalve onze naaste buren ook onze beste vrienden zijn.

Te lang hebben de opeenvolgende regeringen van het VK Schotland in de verkeerde richting meegenomen. Dat is geculmineerd in de Brexit, een bedreiging voor het internationalistische, hartelijke Europese ethos dat door zo veel mensen in Schotland wordt hooggehouden.

Het hoeft daarom niet te verbazen dat een aanhoudende meerderheid van de mensen in Schotland nu zegt voorkeur te hebben voor Schotland als onafhankelijk land.

Wij zetten ons in voor een juridische, constitutionele route naar de status van onafhankelijke staat. Als onafhankelijk lid van de Europese Unie zou Schotland een partner en een bruggenbouwer kunnen zijn – niet alleen een brug naar de opbouw van een sterkere economie en een maatschappij die eerlijker is, maar ook een brug om begrip tussen de EU en het VK te bevorderen.

Steeds meer Schotten zijn van mening dat onze aspiraties het best gediend kunnen worden door blijvend bij te dragen aan het streven naar gezamenlijkheid dat de EU vertegenwoordigt. Vanwege Brexit kunnen wij dit nu alleen doen als zelfstandige onafhankelijke lidstaat.

We hebben bijna 50 jaar deel uitgemaakt van de Europese Unie-familie van naties. We wilden daar niet uit weg en we hopen ons snel weer bij u te voegen als gelijkwaardig partner, aangezien we samen de mogelijkheden en de uitdagingen van de toekomst het hoofd zullen moeten bieden.