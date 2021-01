VK begint als eerste land ter wereld met AstraZeneca-vaccin

Telefoonlijn voor inplannen vaccinaties geopend

Vanaf vandaag is het voor zorgpersoneel mogelijk om een afspraak in te plannen voor een coronavaccinatie. Mensen die tot de eerste inentingsgroepen behoren, krijgen een brief van hun werkgever waarmee ze een datum kunnen prikken via een vanochtend geopende telefoonlijn. De lijn is zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 uur tot 22.00 uur. De tweeduizend GGD-medewerkers die de lijn bemensen werken vanuit huis.

Het inplannen van de afspraken verloopt tot nu toe soepel, aldus koepelorganisatie GGD GHOR. De wachttijd bedroeg rond 09.00 uur 9 minuten, al benadrukt een woordvoerder dat dit een momentopname is. De lijn heeft volgens haar de capaciteit om alle mensen met een uitnodiging binnen drie weken van hun eerste prik te voorzien. In de drie weken daarna wordt de tweede prik toegediend. Dat niet iedereen tegelijk aan de beurt komt is volgens haar alleen maar goed, want „werkgevers willen ook niet dat we iedereen tegelijk van hun werk aftrekken”.

De eerste prikken worden volgens planning op 8 januari gezet in de regio’s Rotterdam, Utrecht en Hart voor Brabant. In de week daarop openen ook vaccinatielocaties in de 22 andere regio’s. Aanvankelijk zouden alleen medewerkers van verpleeghuizen voorrang krijgen, zaterdag besloot het kabinet ook zo’n 30.000 cruciale ziekenhuismedewerkers met prioriteit te laten vaccineren. Zondag bleek dat daarnaast huisartsen vervroegd zullen worden ingeënt.

