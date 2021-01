Congolese rebellenleider gearresteerd in Frankrijk om oorlogsmisdaden

De voormalige Congolese rebellenleider Roger Lumbala is in Parijs aangeklaagd voor betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden in de vroege jaren 2000. Dat meldt persbureau AFP maandag op basis van een verklaring van het nationale parket voor terrorismezaken. Lumbala werd vorige week opgepakt.

De beschuldigingen tegen de 62-jarige Lumbala hebben betrekking op militaire acties tussen eind 2002 en begin 2003. In de noordoostelijke provincie Ituri werden in die periode duizenden burgers van bepaalde bevolkingsgroepen gemarteld en gedood. De acties werden aangeduid als ‘het bord wissen’ en uitgevoerd door twee gewapende groepen, de Mouvement de libération du Congo (MLC) en de RCD-N (Rassemblement Congolais pour la Démocratie - National). Die tweede groepering stond onder bevel van Lumbala.

De RCD-N is een afsplitsing van een gewapende rebellengroep die in 1998 werd opgericht en zich voornamelijk in het oosten van Congo manifesteerde. Rapporteurs van de Verenigde Naties hebben deze groepering meermaals beschuldigd van verkrachting, standrechtelijke executies, ontvoeringen, verminkingen en kannibalisme in Ituri.

Ontkenning

In 2016 begon de afdeling van de Franse justitie die zich bezighoudt met misdaden tegen de menselijkheid een vooronderzoek naar Lumbala. Zo’n onderzoek kan het parket openen naar iedere persoon die op Frans grondgebied woont. Zo kon de onderzoeksrechter de Congolees in staat van beschuldiging stellen voor „medeplichtigheid” aan misdaden die eerder zijn beschreven in een VN-rapport, aldus AFP. In dat zogeheten Mapping Exercise Report werden meer dan zeshonderd mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden en schendingen van het humanitair recht gedocumenteerd die zijn begaan tijdens de opeenvolgende burgeroorlogen in Congo, in de periode 1993-2003.

Lumbala heeft beschuldigingen tegen zijn organisatie en zijn persoon altijd ontkend. Na de oorlog werden deelgenoten van de RCD-N opgenomen in het nationale leger. De bevelhebber diende als minister in de overgangsregering (2004-2005) van Congo. In de jaren die volgden werd hij vaker in verband gebracht met andere rebellengroeperingen, die hij achter de schermen zou steunen.