Britse rechter: geen uitlevering aan VS voor Assange

Julian Assange mag niet uitgeleverd worden aan de Verenigde Staten. De VS hadden daartoe een verzoek ingediend, maar een Britse rechter oordeelde maandag dat het risico op zelfmoord en psychische schade bij een uitlevering te groot zou zijn, mede vanwege de geïsoleerde omstandigheden waarin hij zou verblijven. Buiten de rechtszaal hadden zich aanhangers van Assange verzameld die de uitspraak uitbundig vierden.

Assange, die in 2006 WikiLeaks oprichtte, wordt in de VS verdacht van spionage, het hacken van geheime documenten en vijftien andere aanklachten. Hij kan daar 175 jaar celstraf krijgen. De VS kunnen nog tegen de uitspraak in beroep gaan. Assange zal voorlopig blijven vastzitten tot duidelijk is of dat gebeurt.

De 49-jarige Australiër zit sinds 2019 in een Britse cel, nadat hij daarvoor zeven jaar in de ambassade van Ecuador in Londen zat om vervolging te ontlopen. Naast de aanklachten vanuit de VS liep er een onderzoek tegen hem door de justitie in Zweden. Hij werd daar beschuldigd van verkrachting, maar nadat Zweden besloot hem niet te vervolgen, deden de VS een uitleveringsverzoek.

Geheime documenten

Mensenrechtenorganisaties waarschuwden dat hij in de VS geen eerlijk proces zou krijgen en verzochten president Trump om Assange gratie te verlenen. Zijn advocaten en familie hebben gezegd dat de Australiër met mentale en fysieke gezondheidsproblemen kampt.

In 2010 werd WikiLeaks wereldnieuws toen het platform geheime documenten over Amerikaanse oorlogsmisdaden in Irak en Afghanistan publiceerde, die waren gelekt door de militair Chelsea Manning. In de VS wordt gezegd dat Assange Manning hielp bij het hacken van de geheime diensten. Onder andere de video ‘Collateral Murder’, waarin een Amerikaanse helikopteraanval in Bagdad te zien is, veroorzaakte veel ophef. Bij deze aanval in 2007 kwamen Iraakse burgers en journalisten van persbureau Reuters om het leven.