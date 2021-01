Bijna vijftig deurwaarders voor een maand geschorst

Al de 48 deurwaarders die tussen 2014 en 2018 werkzaam waren bij kantoor GGN, zijn voor een maand geschorst vanwege tekorten op een rekening waar geïncasseerd geld op binnenkwam. Dat heeft de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders besloten, bevestigt het Bureau Financieel Toezicht (BFT) maandag na berichtgeving van Het Financieele Dagblad. Het BFT had de deurwaarders voor de tuchtrechter gedaagd. Het is niet eerder voorgekomen dat zoveel deurwaarders tegelijk worden geschorst, aldus directeur van het BFT Marijke Kaptein.

Op de derdenrekening van GGN was tussen 2014 en 2018 sprake van een „omvangrijk” tekort, constateerde het BFT. Deurwaarders moeten geïncasseerd geld op deze aparte rekening storten, waarvanaf schuldeisers vervolgens kunnen worden uitbetaald. Als de deurwaarders de bedragen op eigen rekeningen bewaren, komt het geld niet goed terecht als zij bijvoorbeeld zelf failliet gaan. Een zogeheten bewaringstekort staat volgens Kaptein dan ook bekend als een „doodzonde”, waar de tuchtrechter altijd „stevig op reageert”. In het verleden zijn deurwaarders vaker geschorst om het vergrijp, of zelfs uit hun ambt gezet.

De uitspraak is volgens Kaptein dan ook niet uitzonderlijk, maar de omvang van de schorsing wel. Zij kan zich „niet herinneren dat er meer dan drie deurwaarders tegelijk werden geschorst”. GGN is het grootste deurwaarderskantoor van Nederland en telt momenteel 55 deurwaarders. Een deel van het veroordeelde personeel is inmiddels werkzaam bij een ander kantoor. Volgens Het Financieele Dagblad is GGN in hoger beroep gegaan, dit kon Kaptein niet bevestigen.