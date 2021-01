Bevolkingsgroei geremd in coronajaar 2020, vooral door minder immigratie

De bevolking van Nederland is afgelopen jaar minder gegroeid dan in de jaren daarvoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Naar schatting kwamen er in 2020 63.000 inwoners bij in Nederland, de helft minder dan in 2019. Dit komt voornamelijk door een flinke afname van immigratie; ook speelt mee dat er meer mensen zijn overleden. Aan het einde van het jaar telde Nederland 17,47 miljoen inwoners.

Vooral de eerste golf van de coronapandemie had een sterke invloed op de bevolkingsontwikkeling. In het voorjaar stierven meer mensen dan dat er kinderen geboren werden en immigratie kwam vrijwel tot stilstand door het sluiten van de grenzen wereldwijd. Nadat de coronamaatregelen iets versoepeld werden, nam de immigratie weer toe. Tijdens de tweede golf in het vierde kwartaal van 2020 zag het CBS het aantal sterfgevallen weer toenemen en gingen opnieuw meer mensen dood dan dat er baby’s geboren werden. De migratiestromen veranderden echter niet zo sterk als in het voorjaar.

Hoewel de groei dus minder sterk is dan de afgelopen jaren, is er wel nog steeds sprake van een toename in het aantal inwoners van Nederland. De groei komt vooral door migratie: naar schatting kwamen er bijna 211.000 mensen naar Nederland en emigreerden er ‘slechts’ 152.000. De zogenoemde natuurlijke aanwas (geboorte min sterfte) was relatief klein en komt naar verwachting op 4.000.

Nijmegen zag bevolking krimpen

Door de lagere immigratie afgelopen jaar is de bevolking in de tien grootste gemeenten veel minder gegroeid dan in 2019. Steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zagen veel minder arbeidsmigranten en internationale studenten komen. In Nijmegen - de laatste op de lijst van tien grootste gemeenten - kromp de bevolking zelfs afgelopen jaar.

Verder blijkt uit CBS-cijfers dat er afgelopen jaar in 219 van de 355 gemeenten (62 procent) meer mensen stierven dan dat er geboren werden. Dat zijn er 171 meer dan in 2019. Dit komt volgens het CBS voornamelijk door oversterfte door de coronapandemie: veel gemeenten in het zwaargetroffen Noord-Brabant staan op deze lijst.

Bekijk hier in hoeverre de bevolking in jouw gemeente is gegroeid.