Bekende Franse politicoloog treedt af wegens beschuldigingen incest

Olivier Duhamel, een van de bekendste politicologen van Frankrijk, stopt per direct met al zijn functies vanwege aantijgingen van incest en pedoseksualiteit. Dat heeft hij maandag bekendgemaakt. Duhamel noemt de beschuldigingen aan zijn adres „persoonlijke aanvallen” en treedt naar eigen zeggen af om de instituties waarvoor hij werkt te beschermen. Hij heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de beschuldigingen.

Aanstaande donderdag komt het boek La Familia grande uit van de hand van Camille Kouchner, de stiefdochter van Duhamel. In dat boek beschuldigt Kouchner Duhamel ervan haar minderjarige tweelingbroer in de jaren 80 te hebben misbruikt. Het seksueel misbruik zou zijn begonnen toen de jongen dertien jaar oud was en 2,5 jaar hebben geduurd. In 2008 zou de inmiddels overleden moeder van de tweeling op de hoogte zijn gesteld, maar zij zou hebben gezwegen om Duhamel te beschermen. Ook andere vrienden van het stel zouden hebben gezegd dat het beter was om niet publiekelijk te spreken over het misbruik.

De Franse krant Le Monde kondigde de publicatie van het boek maandag aan in een interview met Camille Kouchner, jurist van beroep. Enkele uren na de publicatie van dit artikel maakte Duhamel zijn aftreden bekend op Twitter. De politicoloog werkte onder meer als voorzitter van La Fondation nationale des sciences politiques, onderdeel van het prestigieuze instituut voor politieke wetenschappen SciencesPo in Parijs, en bij denktank Le Siècle. SciencesPo-voorzitter Frédéric Mion zegt „gechoqueerd” te zijn over de onthullingen.