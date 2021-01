Alexi Laiho inspireerde een nieuwe generatie metalgitaristen

Met als door de duivel opgejaagd gitaarwerk en de krijs van een tot leven gewekte pterodactylus maakte Alexi Laiho en zijn band Children of Bodom naam in de metalscene van eind jaren negentig. De Finse gitarist en zanger, zelf geïnspireerd door Steve Vai en Yngwie Malmsteen, inspireerde op zijn beurt een generatie metalgitaristen die vielen voor vuurpijlsnelle arpeggio’s, tintelende keyboardsolo’s en snoeiharde riffs. Laiho overleed afgelopen week op 41-jarige leeftijd, maakte zijn familie maandag bekend.

Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, wel dat hij al langer met een slechte gezondheid kampte.

Vorig jaar viel Children of Bodom uiteen na onenigheid over de muzikale richting. Eind 2019 speelden ze een afscheidsconcert in Helsinki, waarna Laiho in 2020 verderging met de band Bodom After Midnight, vernoemd naar een Children of Bodom-nummer. De drie nummers die ze tot nu toe opnamen, zullen postuum worden uitgebracht.

‘Follow the Reaper’, met Laiho met witte gitaar:

Laiho begon als kind met piano en viool, maar was verloren aan het robuustere snaarinstrument waar hij bekend mee zou worden, toen hij op zijn elfde van zijn vader een Stratocaster gitaar kreeg. Hij ging studeren aan het conservatorium van het Finse Oulunkylä, tot de verschillende metalbands waarin hij speelde hem meer trokken. Hij ging van school om met een jeugdvriend Inearthed op te richten, de band die niet veel later werd omgedoopt tot Children of Bodom – vernoemd naar de onopgeloste moorden bij het meer van Bodom, bij het Finse Espoo.

Melodieus en agressief tegelijk

Children of Bodom combineerde de op snelle riffs en catchy refreinen geënte stijl van jaren tachtig heavy metal, met het soortelijk gewicht van de zwaardere death metal die later opkwam. Hun stijl was melodieus en agressief tegelijk, in lijn met populaire Scandinavische bands als Amorphis, In Flames en Dark Tranquillity. Children of Bodom golfde hierop mee – met een eigen, meer op het flitsende gitaarwerk leunende stijl: wie wilde horen hoe gierende gitaren en weelderige keyboards elkaar solerend de loef afstaken terwijl bas en drums op standje elf bleven beuken, moest vanaf 1997, toen debuutplaat Something Wild uitkwam, bij ‘CoB’ zijn.

Succes kwam met de opvolgende albums Hatebreeder (1999) en Follow the Reaper (2000), waarvoor de band in Finland een gouden plaat ontving. In 2005 viel de band op met hun metalcover van het Britney Spears-liedje ‘Oops.. I did it Again’. In 2011 maakte ‘Was it Worth it?’ deel uit van het computerspel Guitar Hero: Warriors of Rock.

Naast zijn eigen bands, speelde Laiho met onder andere Sinergy, Annihilator, Marty Friedman, Hypocrisy, Death Angel en Warmen.