Agenten, boa’s en leerkrachten vragen om voorrang bij vaccineren

Meerdere beroepsorganisaties hebben maandag gepleit voor voorrang in het landelijke vaccinatieprogramma. Volgens belangenbehartigers van de georganiseerde politieagenten, leerkrachten en de boa’s loopt het personeel in hun sectoren tijdens het uitoefenen van hun beroep meer risico op een coronabesmetting. Meerdere bonden zeggen tegen persbureau ANP veel vragen van leden te krijgen over de volgorde van het vaccineren.

Vaccinaties zijn nodig voor agenten die tijdens het werk „veel fysiek contact, bij aanhoudingen en reanimaties” hebben, aldus Jan Struijs, voorzitter van politiebond NPB. Ook de buitengewoon opsporingsambtenaren hebben veel te maken met andere mensen en „lopen daarom extra risico op besmetting”, stelt de vakbondsvoorzitter Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond tegenover ANP. Zijn organisatie heeft daarom bij het ministerie gepleit voor een snelle vaccinatie van de boa’s. Voor het politiepersoneel is nog niet zo’n lobby opgezet, volgens voorzitter Hans Schoones van de politiebond ANPV. Gerrit van de Kamp van de bond ACP noemt in het AD versnelde toegang tot het vaccin voor agenten de „logische stap” voor de politie, die volgens het kabinet een essentieel beroep uitoefent. Er was al geregeld dat via een commercieel bedrijf sneltesten beschikbaar zijn voor agenten.

Leerkrachten kregen in september tijdelijk voorrang bij het maken van een afspraak voor een coronatest. Nu er een vaccin komt, is het volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) zaak dat „het onderwijspersoneel zo snel mogelijk gevaccineerd wordt”, stelt een woordvoerder tegenover persbureau ANP. De bond wijst erop dat sommige docenten al verplicht zijn weer fysiek les te geven op school, voor leerlingen van de examenklassen.

Het ministerie van Volksgezondheid bepaalt welke groepen in de Nederlandse samenleving wanneer ingeënt worden. In de opgestelde plannen voor de vaccinatie is eerst het personeel van verpleegtehuizen aan de beurt, daarna de in die tehuizen wonende ouderen. Ook krijgen ziekenhuispersoneel en huisartsen prioriteit bij het vaccineren. De vakbonden in de andere sectoren laten overigens weten niet vóór het zorgpersoneel aan de beurt te willen komen. Zo benadrukt de BOA Bond: „We willen niet vooraan staan.” Ook de AOb hoeft niet in „de kopgroep”, het gaat de organisatie om „zo snel mogelijk” inenten.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Agenten, boa’s en leerkrachten vragen om voorrang bij vaccineren