Gek hoe je voor jezelf ook een waterscheiding maakt tussen het ene en het andere jaar. Ik had met alle rampspoed rekening gehouden, maar in het dorp gebeurde helemaal niets op Oudejaarsavond.

Iedereen was braaf geweest.

De gordijnen zaten overal dicht. Soms zagen we een fietser passeren. Er sneuvelde geen ruit, de wijkagent leefde nog, af en toe een harde knal, maar daar bleef het dan toch bij. Een paar dorpen verderop was een fietstunnel opgeblazen, maar dat was daar. We ondergingen een lange televisieavond, om twaalf uur kreeg ik drie berichtjes, een was van Zalando waar ik een dag eerder halfhoge gymschoenen had besteld.

Het voelde als een mislukte verjaardag zonder slingers.

De volgende ochtend werd ik voor mijn gevoel wakker in een ander land.

Ik zag de buurman een auto wassen, zwermen vogels, mijn dochters speelden met een bal, mijn zus belde dat mijn moeder niets van de jaarwisseling had gemerkt en dat het voor haar waarschijnlijk altijd 2020 zou blijven, de klink van de deur naar zolder brak af, ik snee me met scheren, de vestiging van het Kruidvat was gewoon open en op de deurmat lag een anonieme kaart met de beste wensen. Ik onderging een coronatest bij een commerciële partij. Negatief, het was ongelooflijk.

En zo kachelden we rustig het nieuwe jaar in, vertrouwend op alles wat voor ons ligt.

Dan zondagmiddag, een demonstratie van ‘vrouwen voor vrijheid’ tegen ‘de coronamaatregelen en uitholling van de rechtstaat’. Ik had nog nooit van vrouwen voor vrijheid gehoord, uit de summiere informatie begreep ik dat ze zichzelf als iets feministisch zien, waarmee het begrip voor mij werd opgerekt. Ik zag filmpjes van een druk Vlooienveld in Haarlem en begreep dat daar dan voortaan ook woedende mannen onder mochten scharen. ‘Feministische’ vrouwen en mannen stonden te dicht bij elkaar op het gras en zongen dat ze inderdaad niet honderd, maar 99 procent zijn.

Het voelde als een voetbalwedstrijd tussen het vaccin en het virus, we hadden lang de nul gehouden, maar in blessuretijd werd de bal dan toch nog in eigen doel geschoten. We hadden zo ons best gedaan, afgezien zelfs, maar er zijn in een team altijd een paar zwakke plekken.

Binnen een paar dagen was 2021 heel erg 2020, nog even doorzetten: in 2022 wordt alles beter.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 januari 2021