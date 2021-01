Vuurwerkbom ontploft in apotheek in Rotterdam, brandjes in Coevorden

Een „vermoedelijke vuurwerkbom” is zaterdagavond tot ontploffing gebracht bij een apotheek in de Rotterdamse Homerusbuurt. Het explosief veroorzaakte grote schade en een brand, die snel kon worden geblust. Dat meldt de politie Rotterdam op Twitter.

Er vielen geen gewonden door de brand. Wel moest een aantal bewoners van de appartementen boven de apotheek tijdelijk hun huis verlaten. De politie noemt het „werkelijk bizar en onacceptabel gedrag van de dader(s)”. Er zijn geen arrestaties verricht.

In weerwil van de rondom Oud- en Nieuw en de aangescherpte coronamaatregelen, was het de afgelopen weken op verschillende plekken in het land onrustig. Zaterdagnacht gingen in het Drentse Coevorden tientallen mensen de straat op en werd brand gesticht in de wijk Poppenhare, meldt RTV Drenthe. Rond 01.30 uur maakten de politie en Mobiele Eenheid een einde aan de ongeregeldheden. Een onbekend aantal mensen is gearresteerd.