Onrust in Republikeinse partij na verzet senatoren tegen verkiezingsuitslag

‘Trump wil „stemmen vinden” in Georgia’

President Donald Trump heeft zijn partijgenoot Brad Raffensperger, tevens minister van Binnenlandse Zaken in Georgia, onder druk gezet om „stemmen te vinden” om zo zijn verlies in de staat ongedaan te kunnen maken. The Washington Post heeft audiofragmenten in handen gekregen van het telefoongesprek, dat zaterdag zou hebben plaatsgevonden.

In het telefoontje herhaalt Trump meerdere malen dat hij niet heeft verloren in Georgia, een swing state die sinds 1992 niet meer naar een Democratische presidentskandidaat was gegaan. Op verschillende manieren probeert hij Raffensperger te overtuigen van zijn gelijk, enerzijds door hem te vleien, anderzijds door te dreigen met strafrechtelijke gevolgen, schrijft de krant.

Als Raffensperger hem tegenspreekt, zegt Trump: „Kijk, het enige wat ik wil is dit. Ik wil 11.780 stemmen vinden, dat is er één meer dan we hebben. Omdat we de staat hebben gewonnen.” Vanwege de nauwe verschillen werden de stemmen in Georgia, waar Biden met 15.000 stemmen verschil won, twee keer geteld. Claims over verkiezingsfraude werden nooit bewezen.

Druk op Republikeinen in Georgia

Het is niet de eerste keer dat Brad Raffensperger onder druk wordt gezet vanuit de Republikeinse partij rondom de verkiezingsuitslag in zijn staat. In november verklaarde Raffensperger dat senator Lindsey Graham hem had gevraagd poststemmen in Georgia ongeldig te laten verklaren. Daarnaast werden Raffensperger en zijn vrouw naar eigen zeggen meerdere keren met de dood bedreigd in nasleep van de presidentsverkiezingen.

Na de tweede hertelling in Georgia probeerde Trump de verkiezingsuitslag in de cruciale staat ook te beïnvloeden via Brian Kemp, de Republikeinse gouverneur van die staat. Trump vroeg Kemp het parlement van Georgia bijeen te roepen, zodat zij de kiesmannen van de staat aan hem zouden toewijzen in plaats van aan Biden, die daar vanwege de verkiezingsuitslag recht op had. Kemp weigerde het verzoek van Trump.

In Georgia moeten ondertussen de laatste twee resterende Senaatszetels verdeeld worden, nadat geen van de kandidaten voor de Senaat de benodigde 50 procent van de stemmen behaalde. De verkiezingen zijn cruciaal, omdat de twee zetels het verschil maken tussen een Republikeinse of een Democratische meerderheid in de Senaat. Dit is weer van belang voor aankomend president Joe Biden, die met een Democratische meerderheid makkelijker wetsvoorstellen door het Congres kan krijgen.

Lees ook: Senaatsverkiezingen in Georgia bepalen de armslag van Joe Biden