VK geeft meer mensen eerste coronaprik, stelt tweede uit

Twee rijen geven weer hoe de derde Britse coronagolf zich deze wintermaanden ontwikkelt: de files van ambulances met Covid-patiënten die wachten tot er plek is op de spoedeisende hulp en de kronkelende rijen van Britten voor de grootschalige vaccinatiecentra.

Maandag begint de nationale gezondheidsdienst aan inentingen met het vaccin dat is ontwikkeld door Oxford en AstraZeneca. In de eerste zeven dagen komen ruim vijfhonderdduizend doses beschikbaar, en daarna moet het volgens de plannen van de Britse regering snel gaan. In de loop van januari moeten wekelijks twee miljoen Britten een coronavaccin ontvangen.

Dat hoge tempo is niet alleen nodig om het doel van premier Boris Johnson te halen dat lockdown-beperkingen tegen Pasen geschrapt kunnen worden, maar ook om te zorgen dat de schade van de extra besmettelijke virusmutatie zo beperkt mogelijk blijft. Inenten is in het VK inmiddels meer dan een eindoplossing voor de pandemie, het is een vorm van brandblussen geworden. Hoe meer Britten deze maand geprikt worden, hoe minder er op de intensive care belanden.

Als gevolg is de vaccinstrategie gewijzigd door de wetenschappers en medici van het Joint Committee on Vaccination and Immunisation. „Modellen lijken uit te wijzen dat aanvankelijk meer mensen een enkele dosis toedienen meer ziekenhuisopnames en sterfgevallen voorkomt dan een kleinere groep mensen met twee doses voorzien”, luidt de conclusie van de regeringsadviseurs.

Het advies aan artsen is om de tijd tussen eerste en tweede dosis op te rekken tot twaalf weken. Van het Oxford-vaccin zijn er beperkte onderzoeksresultaten dat oprekken de beschermende werking niet treft, bij het Pfizer-vaccin is alleen gekeken naar de effectiviteit van de prikken na 21 dagen. Oprekken is dus een gok.

De koerswijziging is het gevolg van een lobby begonnen door oud-premier Tony Blair, die eind december pleitte voor maximaal bereik van vaccins in plaats van maximale bescherming voor een kleinere groep. De komende weken zal blijken of dit een fraai staaltje Brits improvisatievermogen is of een geflopt wanhoopsoffensief.

Gigantische klus

Het tempo van vaccinaties opschroeven blijkt een gigantische klus. Johnson zei dat de vaart „alleen beperkt” wordt door de voorraad die de vaccinmakers beschikbaar stellen. Pfizer reageerde gepikeerd: de leveringen aan het VK verlopen vooralsnog geheel volgens schema, van een achterstand is geen sprake. Ook AstraZeneca zegt inderdaad de miljoenen doses per week te kunnen leveren. De Britse regering is vaag over hoeveel vaccins daadwerkelijk geleverd zijn, volgens de autoriteiten is dat een strategische keuze om diefstal en een geopolitieke concurrentiestrijd te voorkomen.

Tegelijkertijd klagen tienduizenden gepensioneerde artsen en verpleegkundigen dat hun aanmelding om mee te helpen met vaccineren blijft steken in bureaucratische rompslomp. Minister Matt Hancock van Volksgezondheid heeft beloofd de aanmeldingsprocedure te stroomlijnen.

Premier Johnson waarschuwde in een televisie-interview met de BBC op zondag dat een nog strengere lockdown voor delen van Engeland aanstaande is. De curves van het aantal besmettingen in Londen lopen bijna verticaal op. Scholen zijn weer dicht. Ziekenhuizen stellen belangrijke operaties uit. Het geloei van de sirenes van ambulances klinkt opvallend vaak in de lege straten van de Britse hoofdstad. De afgelopen maanden snakten Britten naar een vaccin. Nu dat er is daalt het besef in dat zelfs dan een uitweg uit de pandemie hard werken is.

