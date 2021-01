Toen haar moeder was verongelukt dacht Myrthe Boss: wat als ze een fietshelm had gedragen?

‘Soms kan ik er heel droog over vertellen”, vertelt Myrthe Boss (39), neuroloog-somnoloog bij Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Ze is de oudste van vier kinderen. Ruim een jaar geleden verongelukte haar moeder op een elektrische fiets. „In mijn professie heb ik geleerd zonder veel emotie heftige verhalen te vertellen. Het heeft tijd gekost om te laten landen dat het niet alleen een heftig verhaal is van een patiënt, maar dat het ook je moeder is.”

Zondag 8 december 2019, tussen kwart voor tien en tien uur ’s ochtends, reed haar 63-jarige moeder op een elektrische fiets naar de Oosterkerk in Zeist. „Ze reed alleen”, zegt Boss. „Ze stak een rotonde over. Een automobilist kwam de rotonde oprijden. Die heeft mijn moeder over het hoofd gezien. De auto reed niet hard, mijn moeder ook niet. Ze heeft nog geprobeerd uit te wijken, heeft het stuur naar links gedraaid en daarmee de zijkant van de auto geraakt. Ze is met haar hoofd op de stoeprand van een middenberm terecht gekomen.”

„De ambulance was er binnen een paar minuten. Vrijwel meteen is de reanimatie gestart. Waarschijnlijk is mijn moeder onmiddellijk na het ongeluk bewusteloos geraakt, door de knal op de hersenen is het hart er waarschijnlijk mee gestopt. In het ziekenhuis is haar hart weer op gang gebracht.

Veiligheid Wel of geen helmplicht? Als alle fietsers altijd een helm zouden dragen, komen jaarlijks 85 mensen minder om en zijn er 2.500 tot 2.600 minder ernstig gewonden, stelt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid in een onderzoek uit 2019. Ook het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving wezen op de voordelen. „Indien alle kinderen tot 12 jaar [-] en berijders van een elektrische fiets een fietshelm zouden dragen, zou dit in 2030 45 verkeersdoden en 1.400 ernstige verkeersgewonden kunnen voorkomen”, aldus het rapport Kansrijk Mobiliteitsbeleid 2020. De Fietsersbond is tegen. De bond stelt dat landen die een helmplicht invoerden het fietsgebruik hebben zien „kelderen”. Helmen wekken de indruk dat fietsen onveilig zou zijn. „Dat is het niet”, zegt een woordvoerder. „We moeten fietsen juist zo aantrekkelijk mogelijk maken.” Daar komt bij dat volgens de bond wetenschappers „serieuze twijfels” hebben over de effectiviteit van helmen. Marcel Aries, neuroloog-intensivist, vindt dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar effectiviteit van fietshelmen. „Als je bijvoorbeeld door een val duizend hersencellen verliest en je behoudt er vijftig doordat een helm energie van de val absorbeert, kan dat betekenen dat iemand later beter uit zijn woorden kan komen en de weg naar de maatschappij kan vinden.”

„Op de eerste scan hadden de artsen gezien dat er een schedelbreuk was. Er was bloed uit het linkeroor gekomen. Na zes uur is opnieuw een scan gemaakt. Duidelijk zichtbaar was dat overal in de hersenen kneuzingen en bloedingen waren ontstaan. Ons werd verteld dat het er niet goed uitzag en dat onze moeder het waarschijnlijk niet zou gaan redden. Ik heb de scan gezien en herinner me dat er zowel links als rechts een schedelbreuk zat. Ik denk dat de hersenen uit hun verband zijn gerukt en dat dat ook impact heeft gehad op de hersenstam, waar alle basale functies in zitten, zoals ademhaling en regulatie van je hart. Na dat gesprek heb ik besloten alleen bij haar te blijven. Ik vond het fijn om als er iets gebeurde, erbij te zijn. Ik heb die nacht heel veel gehuild.”

24 uur doorbehandeld

„De artsen hebben mijn moeder nog 24 uur doorbehandeld, maar ze werd niet wakker. Vervolgens is opnieuw met ons besproken dat als ze wakker zou worden, de kans nul was dat er nog iets van functies over zou zijn. Ze reageerde nergens op, het enige wat ze nog deed was ademen. We hebben familie en vrienden van mijn moeder moeten bellen en zeggen: als je nog afscheid wil nemen, moet je nu komen. Dat was moeilijk. Ik ben wel blij dat het niet in de Covid-tijd is gebeurd. Iedereen die wilde, kon komen. Dat was zó waardevol.

„Ik heb mijn kinderen in het proces kunnen meenemen. Mijn moeder paste één keer in de week op mijn jonge kinderen. Ik vond het fijn dat ze haar nog hebben kunnen zien. De artsen hebben haar tot dinsdag aan de beademing gehouden, zodat ook familie uit het buitenland kon komen. Iedereen heeft haar nog kunnen zeggen wat ze wilden. Toen de beademingsbuis eruit zou gaan, zijn de anderen weggegaan. Ik ben gebleven. Ik wilde niet dat ze alleen zou sterven. Het ging heel rustig. Toen de buis er uit was, zijn de anderen teruggekomen en heeft ze nog een paar minuutjes zwak geademd. Dat stopte. Daarna stopte ook het hart. Ik heb haar hand vastgehouden.

„Op de rouwkaart hebben we gezet dat onze moeder onverwacht uit ons leven is gegrepen. Zo voelde dat. Het is zo zinloos. Je gaat er niet vanuit dat dit jezelf overkomt. Mijn moeder was nog jong. Ze had nog zoveel plannen. Ze was een heel liefdevolle vrouw die voor iedereen klaar stond. Ze had een opleiding voor verpleegkundige gedaan, maar is na mijn geboorte fulltime huisvrouw geworden. Toen wij ouder werden, is ze gaan oppassen, bij ons thuis, op andere kinderen maar ook bij mensen thuis. Ze heeft ook altijd vaste dagen op mijn kinderen en de kinderen van mijn zus gepast. We konden altijd op haar terugvallen.

Iets moois

„Wat mij helpt, is het geloof dat je uit omstandigheden iets moois kunt halen. Nog voor haar begrafenis heb ik gedacht: ik wil iets met helmgebruik. Enkele weken geleden was het bijna een jaar geleden en dacht ik: het zou mooi zijn om aandacht te vragen voor de helm. Uiteindelijk een helmplicht, zeker voor risicogroepen. Maar daar is wel draagvlak voor nodig.” Ze plaatste een pleidooi op Linkedin: „Het is heel belangrijk dat helmgebruik hoger wordt onder e-bikers, ouderen en kinderen.” Wat haar betreft wordt dat verplicht.

Forse stijging e-fietsers Vooral onder 65-min In de afgelopen jaren is het gebruik van de elektrische fiets fors gestegen, vooral bij mensen onder de 65 jaar, meldde onlangs het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). In 2019 ging circa 18 procent van de fietsverplaatsingen met een e-fiets. Van de afgelegde fietsafstand ging ruim een kwart (26 procent) met de e-fiets. In 2013 ging het nog om 8 procent van de verplaatsingen en 12 procent van de fietsafstand.

„Het is cru dat de verkeersveiligheid voor automobilisten de afgelopen twintig jaar sterker is verbeterd dan voor fietsers. Dat komt door aanpassingen aan auto’s zoals een balk tussen voorruit en zijraam. Mijn moeder heeft waarschijnlijk in de dode hoek van die balk gezeten.

„Je bent als fietser kwetsbaar. Er zijn steeds meer ongelukken met ouderen op elektrische fietsen. Fietsers zijn kwetsbaar en een ongeluk zit in een klein hoekje. De kansen dat je er goed vanaf komt, zijn groter als je een helm draagt. Soms is er zelfs geen auto bij betrokken. Ik weet zeker dat de kansen voor mijn moeder beter waren geweest als ze een helm had gedragen.

„Ik denk dat mijn moeder mijn pleidooi voor een fietshelm wel mooi zou hebben gevonden. Met mijn vader gaat het wel goed. Hij kan het ongeluk moeilijk plaatsen. Maar hij heeft er wel vrede mee. Hij heeft zich op het wielrennen gestort. Met helm.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 januari 2021