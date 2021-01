Pauselijk standje voor vakantiegangers

Paus Franciscus heeft uitgehaald naar mensen die ondanks de coronapandemie op vakantie gaan, om zo het coronabeleid thuis te ontvluchten. Ze zouden zich bewuster moeten zijn van het lijden van anderen, zei de kerkelijk vader zondag. „Dit doet me echt veel verdriet”, citeert persbureau AP de paus.

„Wie dat doet, houdt geen rekening met de mensen die thuis moeten blijven en met de economische malaise van iedereen die hard is geraakt door de lockdowns.” In verband met de pandemie sprak de Paus sprak zijn traditionele Angelus-zegeningen zondag uit in besloten kring, in de bibliotheek van het Apostolisch Paleis in het Vaticaan. In de regel doet de paus dat vanuit zijn raam dat het Sint Pietersplein in Rome overziet.

„Niemand weet wat 2021 ons gaat brengen”, gaat de Paus verder in zijn videotoespraak. „Maar wat we allemaal wel kunnen doen, is wat extra moeite nemen om voor elkaar te zorgen. Het is verleidelijk om alleen aan het eigen belang te denken.”

