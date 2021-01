Ook huisartsen krijgen prioriteit bij vaccinaties

Ook huisartsen in Nederland zullen met prioriteit gevaccineerd gaan worden. Dat heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging zondagavond bekendgemaakt. Wanneer en hoe dit gaat gebeuren moet komende week bekend worden.

Zaterdag maakte het kabinet bekend dat zorgpersoneel in de acute zorg prioriteit krijgt bij het vaccinatieproces. Huisartsen werden toen niet genoemd. Na overleg tussen de LHV en het kabinet, op zondag, is vervolgens besloten om deze groep ook voorrang te verlenen. Belangrijke reden is dat zij een grote rol die vervullen in het vaccinatieproces.

Er was eerder al afgesproken dat huisartsen en praktijkmedewerkers die gaan vaccineren eerst zelf gevaccineerd mogen worden. Dat zou moeten gebeuren met het Moderna-vaccin, waarvan de eerste doses later in januari worden verwacht. Mochten de eerste Moderna-doses niet arriveren in januari of als de goedkeuring van het vaccin vertraging oploopt, zal er volgens de LHV een andere oplossing gezocht worden.

Komende week, als het Landelijk Netwerk Acute Zorg een plan indient over de vaccinaties voor zorgpersoneel in de acute zorg, zal het kabinet ook met meer informatie komen over de vaccinatiestrategie voor huisartsen.

GGD’s gaan eerder vaccineren

De GGD’s in Nederland meldden zondag dat vanaf 15 januari in alle regio’s in Nederland gevaccineerd zal worden. Die landelijke startdatum lag eerder nog op 18 januari. Zorgpersoneel zal eerst aan de beurt komen. Enkele regio’s zullen nog eerder beginnen: zo beginnen de regio’s Hart voor Brabant, Rotterdam en Utrecht al op 8 januari en de regio’s Amsterdam, Drenthe en Haaglanden drie dagen later op 11 januari.

Intussen is er ook al meer bekend over de hoeveelheden BioNTech/Pfizer-vaccins die worden geleverd in Nederland. Na de bijna 175.000 doses geleverd in december volgen er in januari ruim 659.000 doses. In februari komen er bijna 674.000 doses van het vaccin aan en in maart bijna 995.000.

