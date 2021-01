Nieuw-Zeelandse gevangenisopstand na bijna een week ten einde

In de Nieuw-Zeelandse gevangenis Waikeria hebben gedetineerden zondag na bijna een week hun opstand gestaakt. Dinsdag werden brandjes gesticht en vernielingen aangericht in het complex op zo’n 170 kilometer van de hoofdstad Auckland en verschansten zestien gevangenen zich op het dak. Zij protesteerden tegen de in hun ogen armoedige, onhygiënische en onmenselijke omstandigheden in de gevangenis.

Het gezelschap kwam zondagmiddag iets na half een Nieuw-Zeelandse tijd op vreedzame wijze naar beneden, bijgestaan door parlementslid Rawiri Waititi van de Māori-partij. De gedetineerden hebben voedsel en water gekregen en zijn medisch nagekeken, voor ze naar gevangenissen elders in het land werden vervoerd. Volgens de krant New Zealand Herald kwamen vijf van de gevangenen uit Australië. De meeste gevangenen die van het dak zijn gekomen, waren volgens de Nieuw-Zeelandse minister van Gevangeniszaken Kelvin Davis lid van de Nieuw-Zeelandse motorclubs Mongols en Comancheros.

De Nieuw-Zeelandse ombudsman deed in augustus vorig jaar onderzoek naar de Waikeria-gevangenis, waar hij een onaangekondigd bezoek had gebracht. Het rapport rept over slechte omstandigheden in de gevangenis. Van toiletpotten zonder bril en vies drinkwater tot slecht zittende gevangeniskleding en beddengoed dat vrijwel nooit wordt verschoond. Waititi behartigde afgelopen week de belangen van de gevangenen in Nieuw-Zeelandse media: „Zelfs de bewakers hier geven toe dat de omstandigheden erbarmelijk zijn. Wanneer onrecht normaal wordt, is verzet en protest noodzakelijk.”

Minister Davis zei zondag tijdens een persconferentie dat de groep gevangenen hun grieven niet eerder kenbaar hadden gemaakt. In de zes dagen durende opstand is aanzienlijke schade aangericht aan het complex. Er is in die tijd één persoon gewond geraakt. Toen een van de opstandelingen zich op oudejaarsavond wilde overgeven, keerde de groep zich tegen hem.