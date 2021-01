Natuurschrijver Barry Lopez was een pleitbezorger van de wildernis

„Ik wilde een leven leiden dat heeft geholpen”, noteerde de Amerikaanse bioloog en natuurschrijver Barry Lopez in de jaren zeventig. Het werd zijn meest geciteerde uitspraak. Hij wilde de natuur helpen én hij wilde de mens helpen de natuur te leren begrijpen.

Ruim een halve eeuw geleden wees Lopez op de verantwoordelijkheid van de mens jegens de natuur. Het werd zijn levensopgave, vastgelegd in meer dan twintig titels, zowel fictie als reisverhalen en essayistiek. Op 25 december 2020, Eerste Kerstdag, is hij op 75-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Oregon. Lopez was al een jaar ernstig ziek.

Hij werd op 6 januari 1945 geboren in New York. In zijn vroegste jeugd wilde Lopez, die opgroeide in New York en Californië, „verder weg zwemmen (dan) hij kon zien”. Bij zijn overlijden noemde de Canadese schrijfster Margaret Atwood hem een „profeet van de wildernis” en een auteur die telkens weer „onze onafscheidelijke verbinding met de natuurlijke wereld” benadrukt”.

Lopez verwierf internationale bekendheid met zijn klassieke meesterwerk Arctic Dreams (1981; vertaald als Dromen van het noorden) met als ondertitel Verbeelding en verlangen in een noordelijk landschap. Dit boek, bekroond met de National Book Award, was het resultaat van vijf jaar onderzoek in het Noordpoolgebied. Het is Lopez’ overtuiging dat een natuurschrijver uit drie bronnen moet putten: uit het landschap zelf, uit de dieren- en plantenwereld en uit de verhalen van de bewoners. De natuurschrijver als etnograaf, als een aandachtig luisteraar.

Inspiratiebron

Lopez vond in schrijvers als John Muir en Henry David Thoreau zijn grote voorbeelden. Zelf is hij de inspiratiebron voor de Britse natuurschrijver Robert Macfarlane en voor romancier Atwood.

Twee jaar geleden verscheen van Lopez Horizon, een boek waaraan hij dertig jaar werkte en dat, zoals al zijn werk, een ongekend rijke combinatie is van proza en poëzie, van herinnering en roman, van natuurbeschrijving en spirituele wijsheid. Maar voor alles is Horizon een boek dat past in de hedendaagse tijd, waarin meer dan ooit duidelijk wordt dat de mensheid de aarde onherstelbare schade berokkent.