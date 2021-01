Kabinet velt nog geen politiek oordeel over toeslagenrapport

Het kabinet heeft nog altijd geen knoop doorgehakt over de vraag of er politieke consequenties moeten worden genomen naar aanleiding van het kritische rapport over de kinderopvangtoeslag. Dat bleek zondagavond na afloop van het tweede Catshuisoverleg dat een grote delegatie van de regeringsploeg met elkaar voerde. Officieel werden er over de inhoud van de informele bijeenkomst geen mededelingen gedaan. Premier Mark Rutte zei bij zijn vertrek tegen aanwezige verslaggevers van de NOS en RTL dat het „een goed overleg” was geweest, „maar er zijn nog geen conclusies getrokken”.

Volgens ingewijden werd er dit keer vooral over de inhoud gesproken van het confronterende rapport van de parlementaire ondervragingscommissie over de oorzaken van de Toeslagenaffaire. Het kabinet werkt aan een formele reactie aan de Tweede Kamer, waar het zal ingaan op de pijnlijke bevindingen van de commissie-Van Dam. Het zal een antwoord moeten vinden op harde kritiekpunten dat de overheid als geheel heeft gefaald bij de meedogenloze fraudebestrijding door de Belastingdienst bij tienduizenden ouders die in sommige gevallen onterecht van gesjoemel waren beschuldigd. Ook de informatievoorziening over de kwestie door het kabinet aan de Tweede Kamer bleek in veel gevallen niet adequaat te zijn. Mede daardoor kon de affaire ongezien en onnodig zo veel jaren blijven dooretteren. Het overleg zondagmiddag duurde ruim vier uur.

Verantwoordelijk

Komende vrijdag hoopt het kabinet een eerste concept van zijn reactie op het rapport in de ministerraad te kunnen bespreken. In de week erna zal duidelijk worden wanneer de Tweede Kamer over het toeslagenrapport zal willen debatteren. In eerste instantie is staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën, D66) verantwoordelijk voor het dossier. Het is voorstelbaar dat de Kamer ook andere kabinetsleden ter verantwoording wil roepen voor hun rol, met name premier Rutte, minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) en minister Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD), die in het vorige kabinet als staatssecretaris verantwoordelijk voor de Belastingdienst was.

Kort voor Kerst kwamen de meest betrokken bewindslieden en de drie vicepremiers ook in het Catshuis bijeen. Toen werd als eerste reactie op het kritische rapport tot een ruimhartig gebaar besloten richting alle gedupeerde gezinnen. Binnen vier maanden zullen álle slachtoffers van de Toeslagenaffaire een bedrag van 30.000 euro overgemaakt krijgen, ongeacht hun werkelijke schade. Van de 26.000 ouders die mogelijk gedupeerd zijn, heeft de Belastingdienst er inmiddels ruim 10.000 in beeld.

Los van deze praktische geste en de inhoudelijke kabinetsreactie waar het kabinet op broedt, zal Rutte III een politiek oordeel moeten vellen over het grote financieel-bestuurlijke drama dat zoveel slachtoffers heeft gemaakt. Er gaan stemmen op dat het kabinet de ultieme verantwoordelijkheid moet nemen door het ontslag aan te bieden. Midden in de tweede golf van de coronacrisis en zo kort voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen vergt dat een lastige afweging.

In een interview met NRC zei premier Rutte nog niet toe te zijn aan de vraag of de affaire een smet op zijn blazoen is. „Daar moet ik over nadenken, of ik daar ja of nee op zeg.”