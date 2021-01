Hoe de Amerikanen oprukken in het Europees voetbal

Soms bellen Amerikaanse investeerders om hem te vertellen dat ze een voetbalclub in Europa willen kopen. Dat ze het helemaal anders gaan aanpakken en er een succes van maken. Ze vragen Stefan Szymanski, hoogleraar sportmanagement aan de Universiteit van Michigan, soms of hij kan helpen. „Het is de Amerikaanse can-do houding”, zegt hij. „Ze kopen zich in, terwijl het een voor hen onbekende wereld is. Maar ze geloven oprecht dat ze het verschil kunnen maken.”

Het is een ontwikkeling die door Europese clubs en competities nauwgezet wordt gevolgd: de toenemende interesse van Noord-Amerikaanse investeerders in het Europees voetbal. Nieuw is dat niet, vijftien jaar geleden al stapte de Amerikaanse familie Glazer in Manchester United. Maar, versterkt door de coronacrisis, is momenteel een nieuwe investeringsgolf gaande.

Voor durfkapitalisten is het een aantrekkelijk moment om in te stappen, juist nu de sector het financieel zwaar heeft. „Ze hebben echt wel door dat het voetbal nu alleen in een tijdelijk dipje zit en straks terugkomt”, zegt Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV. „Het blijft de grootste sport, die ontwikkeling stopt niet.”

In België zijn Waasland-Beveren en KV Oostende recentelijk overgenomen door Amerikaanse investeringsmaatschappijen, evenals het Italiaanse Parma. Andere partijen in de VS zijn in gesprek met Premier League-clubs Burnley en Southampton. Feyenoord, naarstig op zoek naar kapitaal, schakelde de Amerikaanse zakenbank Lazard in om de markt te verkennen. En op kleinere schaal nam sportbestuurder Billy Beane in september een belang in AZ, waar hij adviseur is.

Dat komt bovenop al bestaande Amerikaanse eigenaarconstructies. Van de in totaal zestig clubs op het hoogste niveau in Italië, Frankrijk en Engeland is ongeveer 20 procent (deels) in handen van partijen in de VS, schreef KPMG onlangs. Het accountants- en adviesbureau verwacht dat dit aandeel verder zal groeien.

Behalve in clubs, willen investeerders ook participeren in Europese competities. Wat zit er achter deze ontwikkelingen? En hoe verhoudt de Amerikaanse manier van ondernemen in de sport zich tot de Europese?

Investeringsvehikels

Aangewakkerd door stijgende media-inkomsten en de verdere mondialisering en commercialisering van voetbal, neemt de waarde van clubs en competities ieder jaar toe – tot dit seizoen. Voor de pandemie groeide het Europees voetbal ongebreideld, blijkt uit de jaarlijkse rapporten van Deloitte: het totaal aan inkomsten bij Europese clubs steeg in tien jaar van 15,7 miljard euro per seizoen naar 28,9 miljard in 2018-2019. Die waardestijging trok al de aandacht van private equity partijen.

De coronacrisis brengt de groei slechts tijdelijk tot stilstand, voorspelt Deloitte: in 2021 zullen clubs in de vijf grote Europese competities zich herstellen. Op de langere termijn blijft live voetbal ‘topcontent’. In de strijd tussen rivaliserende mediaconcerns neemt voetbal, om die reden, een belangrijke positie in. Als mondiaal product is het, naast traditionele tv, ook interessant voor digitale videodiensten, zoals DAZN, de ‘Netflix van de sport’ genoemd.

Dat maakt clubs en competities potentieel waardevolle investeringsvehikels. Dat media-inkomsten daarin van cruciaal belang zijn, blijkt uit het feit dat veel investeerders in de onderhandelingen mediarechten als onderpand eisen voor hun in te brengen kapitaal. Zoals een ingewijde schetst: géén mediarechten als onderpand, dan ook geen deal.

Het groeipotentieel van voetbal gaat verder dan de media-inkomsten. Investeerders uit de VS zien ook mogelijkheden om de opbrengsten uit commercie en stadionbezoek te verhogen, zegt Andrea Sartori, hoofd van de sporttak bij KPMG. Wat niet zelden stevige prijsstijgingen voor tickets, eten en drinken en merchandise-artikelen tot gevolg heeft.

„De Amerikanen vinden dat clubs in Europa professioneler moeten worden georganiseerd, meer als enterprises”, zegt Sartori. „Zo bezitten zeventien van de twintig clubs in de Serie A geen stadion, terwijl je door stadionontwikkeling de winstgevendheid kan versterken.”

Dat maakt onder meer Feyenoord, dat een nieuw stadion wil bouwen, aantrekkelijk voor investeerders. Juni 2019 ontving de clubleiding een delegatie van het in New York gevestigde private-equitybedrijf RedBird Capital Partners, schreef NRC eerder. De Amerikanen zien de potentie van ‘slapende reus’ Feyenoord, met de grote achterban en ook toegang tot Champions League-voetbal.

Voorzichtig werd gesproken over een investering van 50 tot 100 miljoen euro, in zowel de club als het nieuwe stadion. Maar Feyenoord was sceptisch, mede door de hoge rendementseisen: voor iedere dollar die de Amerikanen erin steken willen zij er minimaal twee tot drie terug. De gesprekken liepen op niets uit. Al zou RedBird, dat in juli het Franse Toulouse FC overnam, nog niet helemaal uit beeld zijn.

Amerikaanse investeerders zien – in de sportindustrie – soms meer kansen voor waardevermeerdering in Europa dan in eigen land. Waar een Amerikaans team in het honkbal, basketbal of American football al snel een miljard kost – honkbalclub New York Mets werd onlangs voor ruim 2 miljard euro verkocht – is het nu nog relatief goedkoop om een Europese voetbalclub over te nemen: enkele honderden miljoenen, afhankelijk van de competitie en status van een club.

Verschillende investeerders hadden al een Amerikaans sportteam in bezit, voordat ze een Europese voetbalclub toevoegden aan hun portfolio. Zoals miljardair John Henry, eigenaar van de Boston Red Sox en Liverpool FC. „Zo profiteren ze van de synergieën die de sector biedt”, schrijft KPMG.

Speculatieve transfermarkt

Met hun kennis van data-analyse in de sport, denken Amerikanen een wereld te kunnen winnen op het gebied van spelersscouting in het voetbal. In het verlengde daarvan zijn ze ook geïntrigeerd door de speculatieve transfermarkt, met in Europa transfers boven de 100 miljoen euro. Iets wat in de grote Amerikaanse sporten niet mogelijk is: spelerscontracten kunnen niet worden afgekocht. Dat dit in het voetbal wel kan, maakt investeren in een club aanlokkelijk.

De realiteit is dat clubs hulpbehoevend zijn. Altijd geweest, maar nu meer dan ooit. Voor de Bundesligaclubs wordt een omzetdaling verwacht van in totaal één miljard euro als fans dit hele seizoen niet naar het stadion mogen. In de Serie A leden de clubs een verlies van 770 miljoen. Ook FC Barcelona ging diep in het rood: bijna 100 miljoen. Terwijl de zuurste appel, de cijfers over het seizoen 2020-2021, nog moeten komen.

Door liquiditeitsproblemen en exploitatietekorten zijn clubs dringend op zoek naar kapitaal om zo het eigen vermogen – het stootkussen – te verhogen, zegt Wim Lagae, sporteconoom aan de Katholieke Universiteit Leuven. Er is nu volgens hem een „momentum” voor durfkapitalisten en investeringsgroepen. „Zij zien: we kunnen op een moment van onderwaardering van aandelen instappen.”

Clubs zijn de vragende partij, wat hun onderhandelingspositie verzwakt. „Investeerders ruiken die kans”, zegt Lagae. „In februari 2020 konden ze zich niet inkopen op zo’n laag niveau.” Door de omstandigheden zijn clubs bereid een aanzienlijk deel van hun toekomstige inkomsten weg te geven – mediagelden of een deel van de transferrechten. Daardoor kunnen investeerders hoge rendementen halen.

Terwijl private investeerders zich nadrukkelijk melden, participeren (Nederlandse) banken juist nauwelijks meer. Zo schreef NRC in 2019 dat Rabobank afstand neemt van het betaald voetbal in Nederland. Dit omdat profclubs, schreef de bank in een intern bericht, „verhoogde tot onacceptabele risico’s op witwassen, corruptie, fraude en overige misstanden met zich meebrengen”.

Een andere ontwikkeling is de terugtrekkende beweging van China uit het Europees voetbal. Bij meerdere clubs, zoals Aston Villa, vertrokken recentelijk Chinese eigenaren. Of ze staan op het punt om te verkopen. Waar het onder president Xi Jinping jarenlang beleid was te investeren in buitenlandse clubs om China, mede door kennisoverdracht, te laten uitgroeien tot een voetbalgrootmacht. En zo hun kracht te tonen op het wereldtoneel, zegt Sartori.

Cultuurclash

Maar de Chinese investeringen zijn „grotendeels opgedroogd”, zei Michael Broughton, adviseur bij een fonds dat investeert in sportteams, onlangs tegen financieel persbureau Bloomberg. De regering wil meer investeren in binnenlandse sport. Broughton: „Het vacuüm dat nu ontstaat wordt voornamelijk gevuld door Amerikaanse investeerders, die waarde zien in het Europese voetbal.”

Wat gebeurt er als een Amerikaanse investeerder binnenkomt bij een Europese club? „Er is een soort cultuurclash”, zegt Sartori. „Ze onderschatten de kracht en invloed van supporters, in Europa zeer belangrijke belanghebbenden.”

Hij noemt AS Roma, waar de Amerikaanse miljardair James Pallotta acht jaar de baas was. Pallotta, tot voor kort ook minderheidsaandeelhouder van basketbalclub Boston Celtics, zag potentie: een club net onder de top, waar nog veel te verbeteren viel. Hij maakte plannen voor een nieuw stadion, om de commerciële en zakelijke activiteiten beter te kunnen benutten. Nu delen ze het oude Stadio Olimpico nog met stadsrivaal Lazio.

Grote verliezen

„Hij maakte grote verliezen”, zegt Sartori. „Maar de grootste teleurstelling was dat er door de jaren heen geen commerciële groei was.” Tot 2018 had de club geen shirtsponsor. Sportief succes was er nauwelijks. Pallotta, gefrustreerd geraakt over de vertraagde stadionplannen, verkocht AS Roma afgelopen augustus voor bijna 600 miljoen euro aan een andere Amerikaan, Dan Friedkin.

Fans van Arsenal protesteren tegen de Amerikaan se meerderheidsaandeelhouder Stan Kroenke. Amerikaanse investeerders zijn vaak het mikpunt van fans in Europa. Foto Justin TALLIS/AFP

AS Roma staat niet op zichzelf. Ook bij andere Europese clubs leeft grote onvrede over buitenlandse investeerders. Bij Girondins de Bordeaux kwamen supporters in opstand tegen eigenaar King Street, na een opeenstapeling van sportieve, bestuurlijke en financiële problemen. De Amerikanen willen de club nu, na een jaar, alweer verkopen.

Ook bij Manchester United (familie Glazer) en Arsenal (Stan Kroenke) verzetten supporters zich tegen de Amerikaanse eigenaren. Het verwijt: zij zien de club meer als een commerciële onderneming, dan als voetbalbolwerk. Zo noteerde wereldmerk Manchester United wel recordomzetten, maar zakte het tegelijkertijd sportief weg in het post-Ferguson tijdperk (na 2013).

„De Glazers zijn gehaat bij Manchester United”, zegt hoogleraar Szymanski. „Europeanen verfoeien het idee dat de Amerikanen betrokken raken in het voetbal.”

Uitzondering is Liverpool, waar John Henry de club in 2010 overnam: het grootse succesverhaal van een Amerikaan in het Europees voetbal, met in juni de eerste landstitel in dertig jaar als bekroning. „Henry werkt zeer analytisch, is datagedreven”, zegt Szymanski. Maar dat is niet per se de basis onder het huidige succes bij Liverpool. Szymanski: „Henry heeft niet zo veel veranderd, is zeer respectvol richting de clubcultuur. Hij weet dat hij een Amerikaanse outsider is. Hij wilde Anfield niet vervangen voor een nieuw stadion: hij ging het herontwikkelen. Dat is het verschil.”

In Nederland maakt een „strenge toets” van de KNVB het „moeilijker” om controle te krijgen over een club, zegt de Nederlandse private equity-investeerder Volkert Doeksen, die voor een dochteronderneming van RedBird werkt. De licentiecommissie van de bond moet vooraf toestemming geven als een partij minimaal 25 procent van de zeggenschap wil. Hierdoor ging bij FC Den Bosch een overname niet door. En als een investeerder een buitenlandse club in handen heeft, kan die niet ook een meerderheidsbelang hebben bij een Nederlandse club.

‘Clubgevoel’

Doeksen vindt het „jammer” dat in het Nederlands voetbal het idee bestaat dat wanneer een investeerder een club gaat leiden, dit ten koste zal gaan van het ‘clubgevoel’. Dat kan prima samen, vindt hij. Een groter probleem is volgens hem dat bij Nederlandse clubs te veel gremia meebeslissen. „Daardoor is het lastiger om de organisatie strak neer te zetten.”

In de VS worden sportfranchises door eigenaars gezien als „een manier om fun te hebben én geld te verdienen”, zegt Szymanski. „Terwijl in het Europees voetbal investeerders wel fun hebben, maar geen geld verdienen. De vraag is nu of de Amerikanen dit gaan omdraaien.”

Er is maar één manier om dat te doen, zegt hij: het systeem van promotie en degradatie afschaffen. „Gesloten Amerikaanse competities zijn de sleutel tot winstgevendheid. Maar tegelijkertijd zie ik promotie-degradatie als een pijler onder de dominantie van het Europese voetbal wereldwijd.”

In Europese bestuurskamers wordt onder invloed van Amerikaanse partijen al naar gesloten competities gekeken. In 2016 bestonden vergevorderde plannen voor een afgesplitste elitecompetitie met Europese topclubs, de ‘Super League’. Dat hangt nog steeds boven de markt. De Amerikaanse miljardair Stephen Ross, eigenaar van American footballclub Miami Dolphins, was een van de voortrekkers.

Rondreizend circus

Ross ziet kansen om een grotere markt aan te boren – de VS, China. Met topteams die mogelijk als een rondreizend circus over de wereld trekken. In 2018 probeerde hij, via zijn sportpromotiebureau dat een samenwerking heeft met La Liga, ook Spaanse competitiewedstrijden naar Florida te halen – wat niet lukte.

Het past in een bredere ontwikkeling: private investeerders die participeren in competities. In een baanbrekende deal stapten drie investeringsfondsen, waaronder het Britse CVC Capital Partners en het Amerikaanse Advent International, recentelijk in een bedrijf dat de tv-rechten van de Serie A in Italië exploiteert. Voor een deelname van 10 procent betaalden zij 1,7 miljard euro. De (noodlijdende) Italiaanse clubs cashen daardoor nu, maar geven zo wel toekomstige opbrengsten weg.

Ook dichter bij huis wordt naar kapitaalinjecties gekeken. Momenteel onderzoekt voormalig RTL-topman Bert Habets wat het potentieel is voor de BeNeLiga, de mogelijke fusiecompetitie tussen België en Nederland. Hij sprak inmiddels met zeker tien investeerders, waaronder ook met CVC Capital Partners, een van de grootste private-equitybedrijven ter wereld. „Zo’n partij kan zeker in de opstartfase op het gebied van liquiditeit voorfinancieren”, zegt een ingewijde. „De keerzijde is dat je mogelijk een deel van je toekomstige rechten kwijtraakt.”

Ook voor de Eredivisie bestaat interesse: investeerders die willen participeren. Wat hierin meespeelt is dat het contract bij zendgemachtigde ESPN (voorheen Fox Sports) medio 2025 afloopt. De verwachting is dat de inkomsten bij een nieuwe deal aanzienlijk hoger liggen dan de ongeveer 80 miljoen die clubs nu jaarlijks krijgen. Een betrokkene: „Partijen zien dat er wat te halen valt.”