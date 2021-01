Gerry Marsden (Gerry and the Pacemakers) overleden

Gerry Marsden, de zanger van Gerry & the Pacemakers, is zondag op 78-jarige leeftijd overleden. Dat meldt radiopresentator Pete Price op Twitter. Volgens Price is Marsden overleden aan de gevolgen van een hartontsteking.

Marsden werd in 1942 geboren in Liverpool. De band Gerry & the Pacemakers wist daar in de jaren zestig naam te maken met hits als ‘How Do You Do It?’ en ‘I Like It’, mede dankzij manager Brian Epstein, die in die tijd ook de Beatles onder zijn hoede had.

Hoewel Marsden verschillende nummer één-hits behaalde met Gerry & the Pacemakers, is de groep het meest bekend vanwege hun versie van het nummer ‘You’ll Never Walk Alone’, dat in 1963 werd uitgebracht en vier weken op één stond in het Verenigd Koninkrijk. Verschillende voetbalclubs, waaronder Liverpool, adopteerden het nummer later als clublied.

Op 20 maart 2020 draaiden 183 radiostations uit ruim dertig landen het nummer als moment van verbroedering tijdens de eerste coronagolf. Dit moment werd eind 2020 uitgeroepen tot radiomoment van het jaar door De Perstribune van Radio 1.