Film toont aan: invloed van discobroers The Bee Gees moeilijk te overschatten

Iedere succesvolle band krijgt op een gegeven met weerstand te maken, zegt Chris Martin van Coldplay in How Can You Mend a Broken Heart, een onderhoudende documentaire over de carrière van de Bee Gees. De band van de Engelse gebroeders Gibb beleefde eind jaren zeventig ongekend successen en speelde in afgeladen stadions. Tegelijk kregen die stadions soms te maken met bommeldingen als de broers op bezoek kwamen. Martin wist wat hij ongeveer kon verwachten toen hij wereldwijd doorbrak met zijn band, voor de Bee Gees was er nog niet echt een blauwdruk. Zij moesten uiteindelijk een tijdje van het toneel verdwijnen voordat de wereld weer inzag dat ze meer waren dan die cheesy disco-act met de hoge stemmetjes. En dat ze veel meer in hun mars hadden laat regisseur Frank Marshall ook zien in zijn film.

Er wordt nog steeds wel eens lacherig gedaan als hun naam valt en ze worden niet zo vaak genoemd als The Beatles en The Rolling Stones als het om muziekgeschiedenis gaat, maar hun invloed valt ook in de hedendaagse popmuziek niet te onderschatten. Luister maar eens naar Dua Lipa en Jessie Ware, twee artiesten die in 2020 lovende kritieken kregen voor hun dansbare albums vol disco-invloeden.

Marshall vertelt het verhaal van de Bee Gees op chronologische wijze, zonder veel poespas en met veel ‘pratende hoofden’. Naast voormalig bandleden zien we onder meer de popsterren Eric Clapton, Lulu (ex van Maurice), Mark Ronson en Noel Gallagher van Oasis (Gallagher weet hoe het is om met een broer in een band te zitten). De belangrijkste verteller is Barry Gibb, het enige nog levende bandlid. „Mijn directe familie is er niet meer. Ik ben nog over, zo werkt het leven”, vertelt hij aan het begin. Tweeling Robin en Maurice zijn veel te zien en te horen via archiefbeelden.

Van een Beatles-esque popband die van 1967 tot 1972 een reeks hits scoorde, groeide de broers dankzij hun grote bijdrage aan de soundtrack van de film Saturday Night Fever (1977) uit ooit tot een van de meest populaire popacts ooit. De film met tieneridool John Travolta en de dubbelelpee vol discohits pookten elkaar op.

De dood van disco

De documentaire stipt alle relevante momenten aan, zij het niet altijd even grondig als je zou willen. In de aanloop naar het megasucces worden flinke sprongen genomen: het ene moment staan de mannen in halflege zalen tijdens een mindere periode, het volgende moment zijn we in Miami en groeit de band uit tot een onverslaanbare hitmachine.

Het magische moment kwam tijdens het maken van het nummer ‘Nights on Broadway’, waar Barry zijn falsetstem voor het eerst begon te gebruiken. Daarna komen de absolute krakers van Saturday Night Fever: ‘Stayin’ Alive’, ‘Night Fever’, ‘How Deep Is Your Love’. Bij dat laatste nummer was de opdracht simpel: we hebben het beste liefdeslied ooit nodig. Geen probleem, dachten de broers.

Zelf wilden ze liever niet specifiek in het de discohoek geplaatst worden, al waren ze overduidelijk boegbeelden. Toen de onvermijdelijke tegenreactie op disco kwam, waren ze ook een makkelijk doelwit. De tijdelijke dood van het genre werd ingezet tijdens de beruchte Disco Demolition Night, een evenement rondom een honkbalwedstrijd in Chicago waarbij discoplaten werden opgeblazen door radio-dj Steve Dahl.

Luister hier naar de soundtrack:



Marshall neemt hier gelukkig de tijd om meer duiding te geven en duidelijk te maken dat het genre zijn oorsprong vond in de zware gayscene. De toonaangevende, witte radio-dj’s en popcritici pikten dat niet. Als rockliefhebbers luisterden zij sowieso niet naar de zwarte soul en funk waaruit de disco voortkwam, dus ze konden het genre niet plaatsen. Disco werd weggezet als plastic en „commercieel”. Dat oordeel ijlt nog steeds na, ondanks de grote invloed van het genre op de huidige popmuziek.

Het tragische broertje

De Bee Gees kregen veel haat over zich heen, maar als witte heteromannen hadden ze – ondanks de eerder genoemde bedreigingen – minder de vrezen dan andere groepen. De doelwitten van de anti-discofiguren waren vooral minderheden, maakt de documentaire duidelijk. „Het was een racistische, homofobe boekverbranding”, zegt iemand over Disco Demolition Night.

Eigenlijk zou je alleen al over deze korte discoperiode (1975-1983) van de band een hele documentaire kunnen maken. De film zou waarschijnlijk dan ook beter werken als serie. Er valt simpelweg te veel te vertellen, belangrijke momenten worden daardoor te summier besproken.

Neem het tragische leven van jongere broer Andy Gibb. Hij wilde ook een popster worden en scoorde zelfs een paar hits. Hij kon echter moeilijk omgaan met zijn succes, raakte verslaafd aan drugs en overleed in 1988, op dertigjarige leeftijd. Er wordt met liefde over hem gesproken, maar je zou meer over hem willen weten. Net als in het echte leven komt het broertje er bekaaid vanaf.

The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart Regie: Frank Marshall O.a. Pathé Thuis en Google Play, 1 uur en 51 min. ●●●●●