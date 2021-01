Feyenoords winterspits

Ook een beer heeft wel eens jeuk op zijn rug. Zijn voorpoten zijn te kort om te kunnen krabben. Het dier heeft daar een eenvoudige oplossing voor, zag ik in een natuurfilm. Hij gaat rechtop staan en schuurt met zijn vacht tegen een boomstam. Telkens gaat hij door zijn knieën en strekt zich weer.

Een zware oefening, maar een beer weet niet wat klagen is.

Het was zo’n televisiemoment dat bij de lome start van het verse jaar hoorde; kijken naar de koddige bewegingen van een beer op een ander continent. Het berenlijf swingde meer dan de keurige cellist met de wrat op zijn wang tijdens een solo op een walsje van de Wiener Philharmoniker.

Natuurlijk vlogen daarna de mannen in skipakken een voor een van de schans. En 2021 had nóg een nieuwjaarstraditie in petto: de wintertransfer, een haastig koopje van een voetballer die bij zijn club op een zijspoor is beland. De meest opvallende deal was de aanschaf van ‘De Argentijnse Beer’ door Feyenoord.

De club in Rotterdam mist al tijden een spits die zonder nadenken de bal in het doel ramt. Het afgelopen halfjaar werd tevergeefs geprobeerd Nicolai Jørgensen van zijn doelpuntloze depressie te bevrijden.

Of zijn hoofd schudde van nee, of het hing geknikt voorover.

Na handjeklap met de club River Plate kwam de Argentijnse spits Lucas ‘De Beer’ Pratto (32) met een rolkoffer aan op het vliegveld in Nederland. Eerste indruk: Feyenoord had een vriendelijke barista gehuurd. Er stond een kerel met een enorme zwarte baard en lockdownhaar in de aankomsthal.

Op internet verschenen een paar voetbalbeelden. Hij was internationaal geweest en scoorde tijdens de finale van de Copa Libertadores in 2018 in een vol Bernabéu. Zo’n spits zou je volgende week tegen Sparta niet bang maken met een leeg Kasteel.

Op naar de Kuip voor een fotosessie en een interview voor de clubcamera. Pratto trok het uitshirt aan, nummer 24 op de rug. Hij kreeg het maar net over zijn torso; de stof spande bij zijn bovenarmen. Hield hij zijn buik in? Er waren al geruchten dat hij de afgelopen tijd te zwaar was.

Ik zag meteen dat deze ervaren vleeseter altijd het zwoerd van een T-bone opeet.

Waarom is je bijnaam ‘De Beer’? Pratto: „Ik ben nogal groot.”

Wat kom je hier doen? „De club helpen om kampioen te worden.”

Zolang hij nog niet heeft gespeeld kan iedere fan nog wegdromen bij de vermeende kwaliteiten van een nieuwe spits. Is hij snel, wendbaar en vooral, scoort hij?

In Buenos Aires is het nu 30 graden. In Nederland wordt de komende week sneeuw verwacht. De overgang zal groot zijn. Zondag is het zover. Feyenoords winterspits staat klaar als er een corner wordt genomen. De Beer voelt jeuk op zijn rug. Nog snel even schuren tegen een doelpaal en dan maar kijken of de bal eindelijk een keer zijn kant op vliegt.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.