EU geeft voor 3,5 miljoen hulp aan vluchtelingen in Bosnië

De Europese Unie gaat voor 3,5 miljoen euro aan humanitaire hulp naar Bosnië en Herzegovina sturen. Ruim 1.700 vluchtelingen verblijven daar in de open lucht nadat het land in december het vluchtelingenkamp Lipa sloot. Na die sluiting werd er een grote brand gesticht in het kamp.

Sindsdien zitten de vluchtelingen zonder onderdak en leven onder schrijnende omstandigheden. Nog eens 800 mensen, waaronder kinderen, zouden in de buurt van Lipa verblijven, in provisorische kampen in een bos. De EU wil onder meer kleding, dekens, voedsel, medicijnen en dokters naar het land sturen om de gestrande vluchtelingen te ondersteunen. In april vorig jaar ging er ook al 4,5 miljoen euro aan EU-geld naar Bosnië.

Brand na eerdere sluiting

Het kamp Lipa werd eerder juist gesloten omdat de EU weigerde het verder te financieren, nadat de Bosnische regering ondanks eerdere beloftes had verzuimd Lipa aan te sluiten op water en elektriciteit. Betrokken hulporganisaties benadrukten dat het kamp niet geschikt was om de wintermaanden door te komen. De brand die volgde op de sluiting is vermoedelijk aangestoken uit protest tegen de sluiting.

Onderhandelingen met de Bosnische regering om de vluchtelingen elders op te vangen liepen op niks uit. In een verklaring schrijft EU-buitenlandchef Josep Borrell dat het kamp herbouwd moet worden en dat de Bosnische autoriteiten ervoor moeten zorgen dat de migranten worden opgevangen.

Duizenden vluchtelingen uit het Midden-Oosten, Azië en Afrika nemen ieder jaar de zogenoemde Balkanroute door Bosnië om naar Europa te komen. Landen op deze route krijgen geld van de EU om vluchtelingen op te vangen, maar de omstandigheden waarin dat gebeurt zijn volgens mensenrechtenorganisatie vaak erbarmelijk.