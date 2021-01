Larry King twee jaar geleden in New York. Foto Charles Sykes/AP

De bekendste talkshowgigant van de VS is te zien op een Russische propagandazender. Het heeft iets onwerkelijks .

Larry King, die ook een verleden heeft bij de radio, presenteert sinds zijn vertrek bij CNN in 2010 de online talkshow Larry King Now, die te zien is via de digitale zenders Hulu en Ora en de Russische propagandazender RT.

De talkshowhost heeft een omvangrijk medisch dossier. In 2019 kreeg hij een beroerte en moest hij worden gedotterd. Twee jaar eerder maakte King bekend te zijn behandeld voor longkanker. In een eerdere fase van zijn leven kampte hij met prostaatkanker en diabetes type 2.

De Amerikaanse televisiepresentator Larry King (87) is met complicaties door Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt zijn oude werkgever CNN , de zender waarop hij 25 jaar lang het programma Larry King Live presenteerde. King ligt al meer dan een week in het Cedars Sinai-ziekenhuis in Los Angeles.

Ook huisartsen willen voorrang op coronavaccin

In navolging van personeel in de spoedeisende zorg, willen ook huisartsen het coronavirusvaccin zo snel mogelijk toegediend krijgen. Daarover is de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de loop van zondag verwacht de LHV hierover een besluit te kunnen melden.

„Er is veel verbazing over het ontbreken van huisartsen in vaccinatievoorrang voor acute zorgprofessionals. Die delen wij”, schrijft LHV. De huisartsen menen aanspraak te maken op de voorrangsregeling omdat zij ook een belangrijke rol spelen in de spoedzorg van coronaviruspatiënten.

Het kabinet wijzigde zaterdag de vaccinatiestrategie. Ziekenhuispersoneel dat dagelijks met coronapatiënten werkt, wordt nu eerder gevaccineerd dan oorspronkelijk het plan was. Ziekenhuizen hadden hierop aangedrongen omdat de zorg in het gedrang komt vanwege het hoge ziekteverzuim (11 procent) onder personeel. Vooralsnog is het begin van het rijksvaccinatieprogramma gepland op 8 januari.