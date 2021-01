Beethoven in een transparant jasje

Klassiek Wow, it’s Beethoven! door Rotterdams Phil. Orkest i.s.m. Moois Media. Gezien: online. Terugkijken op rotterdamsphilharmonisch.nl . Video Negende symfonie beschikbaar t/m 10/1. ●●●●●

‘Hoe spannend is dit project, op een schaal van één tot tien?” vraagt presentatrice Leona Philippo aan trompettist Giuliano Sommerhalder van het Rotterdams Philharmonisch. Die hoeft niet lang na te denken: ‘Veertig!’ Sommerhalder legt ook uit waarom. Normaliter zit je als blazer bij een Beethoven-symfonie vooral maten te tellen, tot je weer eventjes nodig bent. Maar bij de fanfareversie van de beroemde Vijfde Symfonie mag de trompettist al die geweldige thema’s zélf spelen.

Het Rotterdams Philharmonisch scoorde in de eerste lockdown een wereldwijde YouTube-hit met een video van het slotkoor uit Beethovens Negende, laagje voor laagje opgenomen vanuit huis. Zelfs Oprah was enthousiast: ‘a really cool video’, vond ze. Om het einde van het corona- én Beethovenjaar 2020 luister bij te zetten nam het orkest afgelopen december álle negen symfonieën integraal op, niet vanuit huis, maar bij elkaar, op anderhalve meter afstand. Symfonieën 1 tot en met 8 klonken in ensemble-arrangementen. Als een akoestische adventskalender telden ze af tot de livestream van de voltallig bezette Negende op Oudejaarsavond.

Qua bezetting verschilden de arrangementen sterk, en dat bleek een slimme keus. De variatie zorgde voor verrassing én hield de vraag op afstand wat er verloren gaat bij de reductie van een Beethoven-symfonie. Veel, natuurlijk. Maar de winst was groter: de onorthodoxe belichting ververste de blik op bekende muziek. Die fanfare van de Vijfde, gearrangeerd door de Amerikaan Arthur Frackenpohl, bleek een feestelijke rariteit.

Kamersymfonieën

Sommige bewerkingen waren in feite kamersymfonieën, met evenwichtige inbreng van strijkers en blazers. Peter Stangel, oprichter van de Taschenphilharmonie uit München, tekende voor prima afgeslankte versies van de druistige Derde ‘Eroica’ en de zorgeloos bruisende Achtste. In de harmonieversie van de Zevende, door Beethovens tijdgenoot Wenzel Sedlák, deed het gemis van de strijkers zich voelen. Er werd prachtig gespeeld, maar de power van de hoekdelen klonk wat luchtig en in de treurmars ontbrak het aan onderhuids drama.

Aan het andere uiterste had je alléén strijkers. Tijdgenoot Michael Gotthard Fischer bracht de Zesde terug tot een strijksextet, Beethovens vriend en secretaris Ferdinand Ries maakte van de Tweede zelfs een strijkkwintet. Plaatsvervangend concertmeester Quirine Scheffers noemde het „heel bijzonder om in zo’n intieme setting met je collega’s te spelen”. De verfijning van Beethovens originele kamermuziek had deze Tweede niet, maar het was boeiend om een energiek symfonisch betoog in zo’n transparant jasje te horen. Hetzelfde gold voor de meest curieuze bewerking, door William Watts, van de Vierde voor fluit en strijksextet, met een veelkleurige glansrol voor fluitiste Joséphine Olech.

Aangename schok

En toen kwam de Negende, waarmee het in maart allemaal begonnen was. Na de verschillende kamerbewerkingen kwam de schaal als een schok, zowel voor de oren als de ogen. Een aangename schok: het orkest speelde geïnspireerd onder de Brit Andrew Manze, chef van de NDR Radiophilharmonie, en de uitvoering in Ahoy was stemmig uitgelicht in chiaroscuro. Manze leek op zijn best in de energieke en gespierdere delen, waarvan de Negende er voldoende heeft. Het tweede deel (Molto vivace) klonk lichtvoetig en ritmisch scherp geprofileerd. Het Adagio was wat minder op spanning, maar bevatte wel mooie solobijdragen van verschillende blazers.

Het Rotterdams Philharmonisch op anderhalve meter Foto Karen van Gilst

De koorfinale klonk in al zijn grootsheid als de antithese van de door corona verordende kleinschaligheid. Manze bewaarde een goede balans tussen lyriek en power en in alle geledingen spatte het spelplezier ervan af. Solisten Susanne Bernhard, Olivia Vermeulen, Benjamin Bruns en Tareq Nazmi waren uitstekend. De leden van het Rotterdam Symphony Chorus verschenen in alledaagse kleding, de meeste met een tas. Door die kleine dramaturgische ingreep waren de zangers nadrukkelijk individuen, gezichten waarachter je een verhaal vermoedde, die hun krachten hadden gebundeld om elkaar en iedereen te omarmen: ‘Seid umschlungen, Millionen.’