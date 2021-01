18 begrafenisgasten sterven door ingestort dak in India

In het noorden van India zijn zondagmiddag lokale tijd zeker achttien mensen omgekomen toen een dak waaronder ze een begrafenis bijwoonden instortte. De begrafenisgangers hadden onder het dak beschutting gezocht tegen zware regenvel, meldt persbureau Reuters.

Zo’n veertig mensen stonden onder een dak bij het crematorium in de stad Ghaziabad toen het instortte. Reddingswerkers zochten met speurhonden onder het puin naar overlevenden. Een niet nader genoemd aantal mensen kon worden gered en is naar het ziekenhuis overgebracht. De reddingsactie is inmiddels afgerond.

Wat de ramp veroorzaakte is nog niet bekend. „We gaan een onderzoek starten en er zo spoedig mogelijk achter komen wie verantwoordelijk is - of het nou de aannemer, ambtenaren of de gemeenteraad is”, zei het lokale politiehoofd, Anita Meshram, tegen Reuters.