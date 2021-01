Zeker 56 doden door terroristische aanslagen in Niger

In twee dorpen in Niger zijn zaterdag zeker 56 mensen om het leven gekomen bij terroristische aanslagen. Dat meldt het Franse radiostation RFI. Volgens overheidsbronnen van persbureau Reuters zijn er bij de aanvallen zelfs bijna tachtig mensen gedood.

De aanslagen vonden plaats in Tchombangou en Zaroumdareye, twee dorpen vlak bij de grens met Mali. In het eerste dorp zijn volgens Reuters 49 mensen gedood en in het tweede dertig. Ook zouden enkele tientallen mensen gewond zijn geraakt. Het is niet bekend hoe de aanvallen zijn uitgevoerd. Ook is de verantwoordelijkheid voor de moordpartijen nog niet opgeëist. Het leger is gemobiliseerd, meldt RFI.

De afgelopen jaren vonden meermaals bloedige aanslagen plaats in Niger, vaak uitgevoerd door aanhangers van terreurorganisaties als Boko Haram, Islamitische Staat of Al-Qaeda.