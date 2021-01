‘Kwart afval containerramp MSC Zoe nog niet opgeruimd’

Twee jaar na de ramp met containerschip MSC Zoe is een kwart van het afval nog altijd niet opgeruimd. Dat meldt Stichting De Noordzee zaterdag. „Plastic afval vergaat niet, dus dit probleem verdwijnt niet vanzelf”, aldus Ewout van Galen van de stichting in een verklaring.

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor de MSC Zoe 342 containers voor de Nederlandse kust. In totaal belandde 3,2 miljoen kilo afval in de Noordzee. Een groot deel van de lading spoelde aan op de Waddeneilanden. Op het strand van Schiermonnikoog spoelden veel korrels kunststofgranulaat aan. Dat is een grondstof die gebruikt wordt in plastic materialen.

Inmiddels is volgens Stichting De Noordzee 2,4 miljoen kilo afval opgeruimd, maar de rest dus nog niet. In november 2019 besloot de overheid te stoppen met opruimen. „Als er veel afval aanspoelt schrikken we er allemaal van”, zegt Van Galen. „Maar ook het onzichtbare afval in zee is schadelijk en moet zo snel mogelijk opgeruimd worden.”

Naast het voorkomen van nieuwe containerrampen wil de stichting dat de containerramp „netjes wordt afgesloten”. „En dat betekent: al het afval uit zee”, aldus Van Galen. Eerder liet ook Natuurmonumenten weten dat de grote hoeveelheid plastic korrels een „schrikbarende impact op onze natuur” heeft.

In februari vorig jaar verloor ook een ander containerschip vijf containers boven de Waddeneilanden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam later dat jaar met het advies om containerschepen niet meer vlak langs de Waddeneilanden te laten varen bij noordwesterstorm.