Kustwacht staakt zoektocht naar boot bij Florida

De Amerikaanse kustwacht heeft de zoektocht naar een vermiste boot tussen de eilandengroep de Bahama’s en de staat Florida gestaakt. Dat heeft de reddingsdienst vrijdagavond bekendgemaakt. De boot vertrok maandag vanaf het Bimini-eiland met twintig mensen aan boord en zou een dag later aankomen in de plaats Lake Worth in Florida, maar dat is nooit gebeurd.

De kustwacht heeft de afgelopen dagen een gebied van 44.000 vierkante kilometer afgespeurd naar de 9 meter lange boot. Zij kregen hulp van de Amerikaanse luchtmacht, het Bahamaanse leger en een groep vrijwilligers. Na 84 uur is de zoektocht gestaakt.

De identiteit van de opvarenden is niet vrijgegeven. „Onze gedachten gaan uit naar de familieleden van de vermiste personen”, aldus Stephen Burdian van de kustwacht. „Ik moedig iedereen met informatie over de mensen aan boord aan om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.”