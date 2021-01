Kazachstan schaft doodstraf definitief af

Kazachstan heeft de doodstraf definitief afgeschaft. Dat heeft de regering van het autoritaire Centraal-Aziatische land zaterdag bekendgemaakt. De doodstraf werd al bijna twintig jaar niet meer uitgevoerd, maar werd nog wel opgelegd door rechters in het land.

Volgens een bericht dat op zijn officiële website is gepubliceerd, heeft het staatshoofd Kassym-Jomart Tokajev het Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten ondertekend.

Dat verdrag, dat vorig jaar door het Kazachse parlement werd geratificeerd, verplicht de ondertekenaars ervan de doodstraf binnen hun grenzen af ​​te schaffen. Executies werden echter al sinds 2003 niet meer uitgevoerd. Bij hoge uitzondering, vooral voor terreurmisdrijven, werd de doodstraf nog wel opgelegd.

Zo kreeg Ruslan Kulekbayev, die in 2016 acht politieagenten en twee burgers doodschoot in de grootste stad van Kazachstan, Almaty, bijvoorbeeld de doodstraf opgelegd. Nu het verdrag is ondertekend wordt deze straf omgezet in een levenslange gevangenisstraf.

Verkiezingen

Kazachstan, een voormalige Sovjetrepubliek, is het grootste land in Centraal-Azië en telt 18 miljoen inwoners. Over ruim een week worden er parlementsverkiezingen gehouden in het land. In juni vorig jaar werd Tokajev verkozen bij verkiezingen die volgens internationale waarnemers niet eerlijk verliepen. Tokajev volgde Nursultan Nazarbayev op die 29 jaar lang aan de macht was. Wit-Rusland is nu het enige voormalige Sovjetland dat de doodstraf nog toepast.