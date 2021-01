Kabinet zwicht voor druk: ziekenhuispersoneel wordt eerder gevaccineerd

Onder toenemende druk van de ziekenhuizen hebben de zorgministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark vrijdag besloten om verpleegkundigen, ambulancemedewerkers en ander ziekenhuispersoneel dat dagelijks met coronapatiënten werkt, als eerste te vaccineren tegen het coronavirus. Er is zo veel ziekteverzuim onder het personeel – 11 procent – dat de ziekenhuiszorg anders in nog grotere problemen komt.

Maandag zal het Landelijk Netwerk Acute Zorg, onder leiding van ziekenhuisdirecteur Ernst Kuipers, een plan indienen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) waarin staat beschreven hoe de ziekenhuizen hun personeel zo snel mogelijk kunnen inenten. Als het aan de ziekenhuizen ligt, beginnen ze meteen dinsdag, al verwachten ze dat het een paar dagen langer zal duren.

„We kunnen meteen beginnen wanneer de vaccins worden geleverd”, zegt directeur Nardo van der Meer van het Eindhovense Catherinaziekenhuis. „Yes, yes, yes”, zegt Peter van der Meer, directeur van het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht over het nieuws. Hij pleit er al een week voor.

Verpleegkundigen kunnen elkaar inenten, in het ziekenhuis, en ziekenhuizen hebben altijd al opslagruimte voor spullen die op min-zeventig graden bewaard moeten worden; dus ook voor het nu beschikbare vaccin van Pfizer-Biontech. Donderdag schreven alle ziekenhuizen, via de koepel NvZ een dringende brief aan het kabinet om dit voor elkaar te krijgen.

Petitie kreeg duizenden handtekeningen

Op internet doet ook een petitie ‘Begin maandag met vaccineren ziekenhuispersoneel’ de ronde, sinds zaterdagochtend, die binnen een paar uur ruim 29.000 handtekeningen kreeg, wat relatief snel is.

Het gaat in eerste instantie om 30.000 vaccins die naar tien uitgiftepunten zullen worden gebracht. Daar kunnen de tachtig ziekenhuizen ze ophalen. De meeste ziekenhuizen hebben zelf al intern lijsten opgesteld met wie voorrang heeft. Drie weken later moeten die mensen een tweede prik krijgen – het vaccin van Pfizer/Biontech wordt in twee rondes gegeven.

Het ministerie van VWS wijst erop dat het verpleeghuispersoneel ook vanaf vrijdag aanstaande gevaccineerd wordt en dus niet is ‘ingehaald’ is door het ziekenhuispersoneel. Ook Ernst Kuipers zei zaterdag op NPO Radio 1 dat de eerste prikken aan ziekenhuispersoneel waarschijnlijk niet eerder dan 8 januari worden gegeven. Volgens hem kost de voorbereiding enige tijd.

‘Geen gevolgen verpleeghuizen’

„De start voor het verpleeghuispersoneel zal géén vertraging oplopen”, zegt de VWS-woordvoerder. „Zij krijgen maandag als eerste een uitnodiging, en zullen vanaf 8 januari worden geprikt. De acute zorg (in en rondom ziekenhuizen, red.) kan starten op de kortste termijn waarop het zorgvuldig mogelijk is. Wanneer dat is moet blijken uit het plan van aanpak dat we snel verwachten.”

De GGD’s, die de eerst beschikbare vaccins vanaf vrijdag op drie grote locaties gaat geven aan verpleeghuismedewerkers, zegt in een reactie op het nieuws: „We wisten dat hierover gesproken werd en snappen de noodzaak ook. Wij gaan gewoon door, maar de verdeling van de vaccins heeft mogelijk wel gevolgen voor onze doorlooptijd.”