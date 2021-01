Iran wil uranium meer gaan verrijken, tegen atoomakkoord in

Iran wil uranium gaan verrijken tot een zuiverheid van 20 procent, een verdere schending van het atoomakkoord uit 2015. Dat heeft het internationaal atoomagentschap IAEA vrijdag verklaard naar aanleiding van een brief van Iraanse autoriteiten, melden internationale persbureaus.

Iran is van plan de uraniumverrijking uit te voeren bij de atoominstallatie van het land in Fordo, die is gebouwd in een berg, ongeveer 90 kilometer ten zuidwesten van Teheran. Het land bereikte verrijking tot een zuiverheid van 20 procent voor het akkoord uit 2015, maar beperkte zich onder de overeenkomst tot minder dan vier procent. Het is volgens het IAEA niet duidelijk wanneer Iran met de voorgenomen verrijking wil beginnen.

Het plan is een van meerdere recente aankondigingen van Iran aan het adres van de IAEA, waarmee het land duidelijk maakt verder afstand te nemen van het atoomakkoord. Teheran begon in 2019 met schending van het verdrag, nadat de Verenigde Staten er in 2018 uit stapten en Iran opnieuw sancties oplegden. De andere landen die het akkoord hebben ondertekend - het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China - hopen het sindsdien te kunnen redden.

Moord op kernfysicus

De stap is een van vele maatregelen die zijn afgekondigd in een wet die het Iraanse parlement vorige maand aannam in reactie op de moord op de prominente Iraanse kernfysicus Mohsen Fakhrizadeh. Teheran heeft Israël daarvan de schuld gegeven.

De maatregelen bemoeilijken een voornemen van de Amerikaanse aankomende president Joe Biden om het atoomakkoord nieuw leven in te blazen. Spanningen tussen de VS en Iran zijn onder president Donald Trump sterk geëscaleerd. Een jaar geleden kwam de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani om bij een Amerikaanse drone-aanval in Bagdad.

De Russische vertegenwoordiger bij het IAEA in Wenen schreef vrijdag op Twitter dat Teheran van plan was de verrijking van uranium tot een zuiverheid van 20 procent te hervatten.