Het is rond half twaalf. Een motorrijder in een geel pak, waarop met grote letters ‘handhaving’ staat te lezen, rijdt op het fietspad van de Ceintuurbaan. Hij slaat rechtsaf de Amsteldijk op, nog altijd op het fietspad. We halen hem in met onze auto, ik draai het raam open en wijs hem op zijn voorbeeldfunctie.

Hij kent de regels blijkbaar uitstekend, want hij zegt: „Jullie mogen niet stilstaan op de rijweg.” En hij motort verder, op het fietspad.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 januari 2021