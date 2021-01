Groot verlangen verder te leven

Een nieuw jaar betreden is als het passeren van een landsgrens: de bomen, de velden en het gras zijn hetzelfde, toch ben je een nieuwe wereld binnengegaan. Verwachtingsvol, er kan iets gebeuren, een avontuur dat goed afloopt. We nemen ons dingen voor. Slechte gewoontes afzweren, een paar doelen verwezenlijken. Een boek voltooien, een tuin maken. Nooit meer Bic-pennen in mijn broekzak stoppen (ze lekken). Niet doodgaan, ook. Nog niet.

Het is stil en nevelig, de eerste ochtend van het nieuwe jaar. In het veld onder mijn raam drie hazen, soms rennen ze een stukje. Mijn trui ruikt naar de rook van het houtvuur bij vrienden verderop vannacht. We keken naar fonteinen van vuurwerk uit de dorpen rondom. Twee uur na middernacht liep ik met mijn oudste dochter op mijn rug naar huis. Ik hoopte dat ze het zich zou herinneren, het poederige, bleke maanlicht, de rijp op de takken, het stille water in de vaart. Aan de overkant de schim van het eenzame witte paard.

Op mijn bureau ligt het laatste nummer van literair tijdschrift Liter. Het honderdste en allerlaatste nummer, het aantal abonnees rechtvaardigde het voortbestaan niet langer. Het verscheen vlak voor de jaarwisseling. Achterop staat een zin van Joost Zwagerman: ‘Iedere verschijning is een incident, iedere verdwijning is telkens weer definitief’.

In de inleiding staat een anekdote over de expeditie van Robert Scott, die in 1912 de Zuidpool probeerde te bereiken. Noodlot: Roald Amundsen was ze voor en iedereen ging dood. In Scotts bevroren dagboek stond beschreven hoe een ernstig verzwakt expeditielid de groep niet langer wilde ophouden en op een barre stormnacht bij het verlaten van de tent zei: ‘Ik ga even naar buiten, waarschijnlijk blijf ik wel een tijdje weg’.

Zo bijna achteloos kneep ook mijn schoonvader ertussenuit in 2020. Het leven sloeg hem neer met twee herseninfarcten die hem de spraak en een deel van zijn begrip ontnamen, maar bij de viering van zijn 79ste verjaardag te midden van zijn geliefden aan twee lange tafels, stond hij op met het glas in de hand, keek een kleine eeuwigheid zwijgend het gezelschap langs, knikte toen fijntjes en ging weer zitten. Een Lied ohne Worte zoals we nog nooit gezien hadden, aangrijpend minimalisme.

Toen zijn dochter me in 2005 aan hem voorstelde in een restaurant in Muiden, was ik meteen onder de indruk van zijn doordringende intelligentie, de blik die daarbij hoorde. Hij was geïnteresseerd en hartelijk, hield van verhalen en traditie. Ik werd niet verwelkomd in een familie, zei ik bij zijn uitvaart, maar in een dynastie. Ik voelde me een boerenzoon die een Habsburgse prinses had verleid. Ik memoreerde hoe hij zijn dochter gul wegschonk, maar de wijnfles bewaakte als een koninkrijk. Hij schonk zuinig voor een man die verder zo ruimhartig was. Het duurde een paar jaar voordat ik de fles soms van hem overnam, geholpen door de poëzie. ‘Zoals een grote keel kan drinken’, citeerde ik Vasalis, en schonk mijn glas bij tot boven de onzichtbare streep die hij hanteerde.

Elk verschijnen is eenmalig, elk verdwijnen voor altijd.

De boeken blijven, een paar. Dwars door de dagen van James Salter. De laatste pagina, waar hij schrijft over een Oudejaarsdag, de avond met vrienden bij het vuur. Ze lezen elkaar favoriete passages voor. Na middernacht maakt hij een wandeling met zijn vrouw, hij schrijft: ‘Het vuur smeulde nog na, de gasten waren weg. We liepen door de ijskoude duisternis met oude, kreupele hond. Niets op de lege weg, geen auto’s, geen geluid, geen lichten. Jaarwisseling, koude sterren aan de hemel. Mijn arm om haar heen. Gevoel van moed. Groot verlangen verder te leven’.

Hij was toen begin zeventig. Op 19 juni 2015 viel hij dood van de fiets tijdens fysiotherapie, negentig jaar oud. Voorin zijn laatste boek had hij geschreven: ‘Er komt een moment dat je je realiseert dat alles een droom is, en dat alleen de dingen die geschreven zijn een kans hebben om echt te zijn’.

Tommy Wieringa schrijft elke week op deze plek een column.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 januari 2021