Een jaar op het Malieveld

Gele hesjes en Black Lives Matter. Boeren en klimaatstakers. Anti-lockdowndemonstranten en zorgpersoneel. In 2020 stonden verschillende groepen over dezelfde thema’s op het Malieveld.

Het is een heel gewoon grasveld. Groot, dat wel, vijf hectare - of tien voetbalvelden. Dat zie je pas als je op de rand staat en het veld zich voor je opent. Verder is het niet zo bijzonder. Gras, een rij bomen daar omheen en het verkeer dat daar weer omheen raast. Maar wie Malieveld zegt, ziet iets heel anders. Protest, spandoeken, onrust. De gemoedstoestand van Nederland is aan dit stukje gras af te lezen. Want wie zorgen heeft of boos is, wie de politiek op andere gedachten wil brengen, gaat naar het Malieveld. En dat al eeuwenlang. In deze speciale Haagse Zaken neemt Titia Ketelaar je mee in een jaar op het Malieveld.

Lied door Sjaak Bral

Redactie en productie door Iris Verhulsdonk