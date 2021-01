Demonstranten Viruswaarheid gaan niet in discussie ‘met wie ons toch niet wil geloven’

Heeft demonstreren tegen de coronamaatregelen eigenlijk nog wel zin? Op het moment dat actiegroep Viruswaarheid zaterdagmiddag zijn demonstratie houdt op het Malieveld, bevindt het land zich in de derde week van lockdown waarin naast de horeca, ook bioscopen en niet-essentiële winkels dicht moeten.

Maar de demonstranten op het Malieveld voelen zich gesterkt. Donderdag boekte Jeroen Pols, de huisjurist van Viruswaarheid, een overwinning bij de rechter. Die haalde een streep door het kabinetsbesluit om een negatieve coronatest te eisen voor Nederlanders die vanuit het buitenland het land in willen. Voor het verplicht stellen van zo’n test ontbreekt op dit moment „een concrete wettelijke grondslag”, aldus de rechter. De zaak kan grote gevolgen hebben voor het kabinetsbeleid en dat wordt op het Malieveld gevierd.

Van de demonstranten mag alles weer open. De sprekers op het podium variëren, van een boze ondernemer, een zelfverklaard ‘knuffeltherapeut’ tot een dichter die theatraal een mondkapje aan stukken scheurt. Er is kritiek op het testbeleid („zodra je stopt met testen, is de pandemie voorbij”) en er worden vergaande historische parallelen getrokken. Initatiefnemer Mordechai Krispijn noemt de lockdowns in één adem met de Jodenvervolging. „Wees niet bang om ook die vergelijking te maken.”

Mensen met kritiek op kabinet

De demonstranten hebben sterk verschillende achtergronden. De een draagt een bordje met ‘proud to be a wappie’, de ander met de tekst ‘go vegan’. Er zijn betogers met legerbroeken en betogers met boeddhistische vlaggen. Er zijn mensen met kritiek op het kabinetsbeleid tot een demonstrant die het bestaan van het virus geheel ontkent.

Demonstranten zaterdagmiddag op het Malieveld. Foto Joris van Gennip

Lees ook: Meest misbruikte stukje groen

Zodra voorman Willem Engel het woord neemt, dromt de menigte samen richting het podium. Het noopt agenten ertoe de organisatie eraan te herinneren dat er anderhalve meter afstand gehouden moet worden. Een grijsharige vrouw in een groene jas houdt wel afstand. Ze stelt zich na enig aandringen voor als Cassandra uit Amsterdam. „Ik blijf op afstand, zelfs bij mijn familie. Mijn reden om hier te zijn: ik wil dat er kritischer naar wetenschappers wordt gekeken. Dat reiken mensen als Engel mij hier aan: rapporten van wetenschappers die kritische vragen stellen.”

Veel aandacht voor het vaccin

Waar eerst de anderhalvemeter-regel, het mondkapje en de PCR-test het mikpunt werden van Viruswaarheid, was er zaterdag veel aandacht voor het vaccin. Zowel de angst voor de samenstelling, als die voor een verplichting vanuit de overheid om gevaccineerd te worden. De argumenten („veel te snel ontwikkeld, we weten niet wat erin zit”) zijn niet nieuw, en worden door wetenschappers weerlegd, maar demonstranten blijven ertegen.

Zo ook de 32-jarige Davon uit Hoogland, die zijn hond maar heeft meegenomen naar Den Haag „want de meesten van mijn vrienden willen hier niet mee naartoe”. Hij staat op het Malieveld voor „de vrijheid om zelf te kiezen om naar buiten te gaan of niet. Laat mensen die last hebben van het coronavirus gewoon dat vaccin krijgen, en wie dat niet wil er niet mee ingeënt worden.”

Tegen alle coronamaatregelen, maar ook tegen vaccins. Foto Joris van Gennip

Het juridische succes van jurist Jeroen Pols stelt niet iedereen gerust. „Ik zie het nieuwe jaar somber in. Tenzij er een oorlog uitbreekt, denk ik dat ze die vaccinatieplicht gewoon gaan invoeren”, zegt een oudere dame uit Rotterdam – die haar naam niet wil geven, naar eigen zeggen uit angst voor de politie. („Straks staan ze voor je deur.”) Dat het kabinet nadrukkelijk geen vaccinatieplicht wil, stelt haar niet gerust.

Na de muzikale afsluiter, waarbij demonstranten arm in arm meezingen met de reggaemuziek, worden ze bedankt en heengezonden met een oproep onderweg naar huis „niet in discussie te gaan met wie ons toch niet wil geloven”.