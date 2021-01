Bekend of anoniem: Kees Verkade wist ze in brons te gieten

Als de Rietveld Academie Kees Verkade niet had afgewezen, dan was hij waarschijnlijk reclametekenaar geworden. Maar hij werd wel afgewezen en week uit naar de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst. Daar ontdekte hij het boetseren, en dat beviel hem zo goed dat aanvankelijke plannen terzijde werden geschoven.

In het werk van de dinsdag in Monaco overleden beeldend kunstenaar Kees Verkade, stond de mens centraal. In brons vereeuwigde hij veel bekende Nederlanders, onder wie koningin Juliana en prins Bernhard, Johnny Jordaan, Simon Carmiggelt en Louis Couperus. Zaterdag werd via overlijdensadvertenties in meerdere kranten het overlijden van Verkade bekendgemaakt.

Na zijn afstuderen ging Verkade zijn werk op kunstmarkten verkopen. Hij nam geen risico. Hij goot zijn beelden pas in brons nadat ze waren verkocht. Dat betekent wel dat Verkade voorzichtig moest zijn wanneer zo’n markt in de open lucht plaatsvond: hij stond achter een lege kraam, het werk lag onder de tafel: „In de zon smolten mijn wassen beelden namelijk, dus die bewaarde ik ondersteboven in emmers water. Zodra er iemand kwam vragen wat ik verkocht, liet ik mijn beelden zien, om ze daarna weer snel te koelen”, vertelde hij twee jaar geleden aan het blad Leven!

Internationaal bekend werd hij toen de Amerikaanse fotograaf David Douglas Duncan hem ontdekte. In 1970 portretteerde Time hem als ‘the hottest „underground” figure in the international art world’, iets wat des te bijzonderder was omdat Verkade zoals Time het stelde „niet eens abstract werk maakte”: zijn bronzen beelden waren bepaald niet het materiaal waarmee je in die tijd hip werd gevonden. Na dit artikel stroomden de opdrachten binnen.

Wars van trend en mode

Liefde voor conceptuele kunst heeft Verkade nooit gehad. De Telegraaf tekende op dat hij in 2009 zei: „Ligt er zo’n hele zaal volgestapeld met autobanden. Of zo’n klootzak heeft allemaal propjes papier versnipperd en verfrommeld op de grond gelegd. Staat iedereen daar op gedempte toon oooh en aaah te zeggen. Op zo’n moment denk ik: ben ik nou gek of zijn zij het met z’n allen?”

Op het Frans Hals Museum na, dat een paar vroege beeldjes van hem bezit, komt Verkade niet in musea-collecties voor. Wel is zijn werk in veel openbare ruimtes te vinden, waar niet alleen bekende Nederlanders zijn afgebeeld, maar ook anonieme, bewegende figuren die koorddansen, fietsen, dansen. De beelden getuigen niet alleen van groot vakmanschap, maar pasten ook goed in de omgeving: van een oude garnalenvisser in Zandvoort tot en met De belofte in de tuin van de voormalige AVRO-studio in Hilversum.

Wars van trend en mode bleef Verkade onverstoorbaar doorwerken, tot het allerlaatst, want zijn laatste beeld moet nog onthuld worden. In opdracht van de Stichting Dank Helden van de Zorg maakte hij een beeld voor alle slachtoffers van de coronapandemie én voor de mensen die betrokken zijn bij de bestrijding van de coronacrises en werkzaam zijn in de zorgsector. Wanneer en waar het werk zal worden onthuld is nog onbekend.