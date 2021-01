Beeldhouwer Kees Verkade op 79-jarige leeftijd overleden

Beeldend kunstenaar Kees Verkade is afgelopen dinsdag op 79-jarige leedtijd overleden. Dat heeft zijn familie zaterdag bekendgemaakt in een overlijdensadvertentie in NRC. De kunstenaar maakte veel bekende bronzen beelden zoals die van Johnny Jordaan op de Elandsgracht in Amsterdam, Audrey Hepburn in Arnhem en Louis Couperus in Den Haag.

Verkade overleed in Monaco, waar hij al tientallen jaren woonde. Waar de kunstenaar aan is overleden, is niet bekend. Hij werd geboren in Haarlem, waar ook een van zijn eerste bekende werken staat: Winkelen (of Stadten). Later maakte hij Triomf in Rotterdam, een beeld van koningin Juliana en prins Bernhard in de tuin van paleis Soestdijk en Simon Carmiggelt op het Eerste Weteringplantsoen in Amsterdam. Ook maakte hij beelden van koningin Wilhelmina (boulevard Noordwijk), Frits Philips (Eindhoven) en één van zijn bekendste werken is Fietsles, te zien op de Ubbo Emmiussingel in Groningen.

Ook in Frankrijk en Monaco zijn beelden van Verkade te vinden. Zo staat voor het prinselijk paleis van Monaco het beeld Il Malizia van een monnik met een zwaard onder zijn pij. Dat maakte hij in 1997, om te eren dat de familie Grimaldi er 700 jaar op de troon zat. Vanwege zijn banden met het hof van Monaco werd hij ook wel de hofkunstenaar van Monaco genoemd.

Het laatste werk dat Verkade maakte moet nog worden onthuld. Het is een beeld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de corona-epidemie. Voor het kunstwerk werd met een crowdfundingsactie geld opgehaald door de Stichting Dank Helden van de Zorg. Waar het komt te staan, is nog niet bekend.