Zo verliep de nacht van de jaarwisseling: thuis feest, toch ook vuurwerk

Het nieuwe jaar is in Nederland ingeluid met beduidend minder vuurwerk dan voorgaande jaren. Veel mensen vierden in besloten kring thuis feest, maar ondanks het verbod werden er toch nog behoorlijk wat vuurpijlen en knallers afgestoken. Op verschillende plekken in het land is het onrustig geweest en zijn hulpdiensten belaagd.

Rond middernacht werd behoorlijk wat vuurwerk afgestoken, maar het meeste daarvan was rond één uur in de ochtend wel weer verschoten. Daarna bleef het nog lange tijd onrustig op verschillende plekken: in Almelo werden agenten belaagd, op Urk maakte de brandweer rechtsomkeert vanwege agressie toen zij uitrukten bij een autobrand.

Ook in verschillende plaatsen in Zeeland, en in onder andere Amsterdam, Katwijk en Leeuwarden, zijn hulpverleners belaagd. In Gelderland heeft een politieagent een waarschuwingsschot gelost toen een groep jongeren hem belaagden. De ME is op verschillende plekken uitgerukt, onder andere na autobranden. Daarnaast zijn in Haarlem en in Deventer huizen beschadigd geraakt door vuurwerk.

Veiligheidsrisicogebied

Het Brabantse Den Bosch kreeg de politie extra bevoegdheden, zoals preventief fouilleren. Den Bosch-Oost werd na een autobrand en omdat er met zwaar vuurwerk werd geschoten uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Deze maatregel geldt tot einde van de middag op 2 januari.

In Duindorp was voor oudjaarsdag overdag een demonstratie aangevraagd die uiteindelijk een oudjaarsfeest bleek te zijn. Haagse politici hebben zich woedend uitgesproken over de beelden van hossende mensen die op sociale media te zien waren.

