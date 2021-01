Voorlopig beeld veiligheidsregio’s: geen grootschalige incidenten

Ondanks het vuurwerkverbod, de gesloten horeca en vieringen op anderhalve meter is Oud en Nieuw in Nederland niet zonder incidenten verlopen, zo blijkt uit de overzichten die gemeentes en Veiligheidsregio’s publiceren. Uit die rapportages is in de loop van deze vrijdag wel het beeld naar voren gekomen dat de jaarwisseling rustiger is verlopen dan anders. Al staken ook veel mensen tóch hun eigen vuurwerk af.

Volgens Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond moesten agenten in het land veel optreden, bij incidenten verspreid in het land. Omdat er in de nacht veel politie op de been was, kon snel worden ingegrepen en groeiden incidenten niet uit tot grote brandhaarden, zo legt hij uit aan persbureau ANP. De meeste onrust voltrok zich in de uren kort na middernacht. In de ochtend werden wel nog een aantal illegale feesten beëindigd. De jaarwisseling was „geen veldslag”, zeker in vergelijking met voorgaande jaren, aldus Struijs.

Minder aanhoudingen, zware inzet

De gemeente Utrecht kwam al vroeg vrijdagochtend met de eerste rapportage over incidenten. De nacht verliep er relatief rustig, al moest de politie wel meerdere groepen uit elkaar drijven in het centrum. Onder een viaduct van de A12 werd een illegaal feest „vroegtijdig ontdekt”: er werden vijftien mensen bekeurd voordat het feest verder uitgroeide. In de stad werden elf mensen aangehouden. Vooralsnog zijn zes meldingen van agressie jegens hulpverleners bekend. „Elk incident is er één te veel”, aldus burgemeester Sharon Dijksma.

Ook hulpverleners in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hadden te maken met moeilijke werkomstandigheden. Tijdens de „drukke” jaarwisseling kreeg de brandweer 390 meldingen, waarbij het 34 keer ging om voertuigbranden. Vorig jaar waren dat er ruim 700. Bij één melding werd de brandweer bestookt: zij werd bekogeld met stenen en moest daardoor zelfs even haar werkzaamheden staken voor haar eigen veiligheid. De instanties in het noorden van het land melden een aantal vergelijkbare incidenten. Zo werden politievoertuigen in Vries en Minnertsga ernstig beschadigd door vuurwerk, en in de Groningse plaatsen Appingedam en Nieuwe-Pekela werden agenten bekogeld met zwaar vuurwerk.

De ambtenaren van de veiligheidsregio’s in Brabant richten zich in hun overzichtspublicatie over de nieuwjaarsnacht tegen de „relschoppers” die ook daar hulpverleners hebben verhinderd of agressief bejegend: „Die zien we snel in de rechtbank.” Hoeveel mensen zijn aangehouden in dit verband is nog onbekend. Over het geheel genomen hoefden de hulpdiensten in Noord-Brabant minder vaak in actie te komen dan voorgaande jaren, maar was bij gemelde incidenten wel een „zwaardere inzet” van de hulpdiensten nodig. De jaarwisseling is in de twee veiligheidsregio’s in Limburg rustig verlopen, vergelijkbaar een „doorsnee uitgaansavond”.

De gemeente Amsterdam noemt Oud en Nieuw „beheersbaar”. In vergelijking met vorig jaar waren er minder aanhoudingen en minder spoedeisende ritten voor de ambulance en de brandweer. Die laatste moest wel voor opvallend veel containerbranden in actie komen. Er vielen slechts twee gewonden als gevolg door ongelukken met vuurwerk in de regio Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dat is volgens de veiligheidsregio een uitzonderlijk laag aantal.

Spoedeisende hulp en zorg ontzien

Het beperkte aantal vuurwerkslachtoffers wordt onderschreven door artsen op de spoedeisende hulp-afdelingen in het land en door het gespecialiseerde Oogziekenhuis. In dat centrum in Rotterdam kwamen in de nacht van 31 december op 1 januari maar drie slachtoffers binnen. Een raakte gewond door vuurwerk, twee anderen door carbidschieten. Geen van deze patiënten hoeft geopereerd te worden. Mogelijk worden in de loop van vrijdag nog andere slachtoffers uit andere ziekenhuizen naar het Oogziekenhuis overgebracht.

Het is een groot verschil met vorig jaar: toen werden achttien patiënten naar het gespecialiseerde ziekenhuis gebracht, dertien ogen raakten verblind. De bekende oogarts Tjeerd de Faber sprak vrijdagochtend van „de rustigste jaarwisseling in 34 jaar bij Het Oogziekenhuis”.

Zo zijn de coronamaatregelen goed geweest voor het ontlasten van de zorg, stelde de voorzitter van de politiebond NPB. „Dat was de hoofddoelstelling van de maatregelen”, concludeert Struijs. De gemeente Utrecht laat overigens weten dat het nog niets concreets kan zeggen over de invloed van de coronamaatregelen op de rust in de stad. Anderen, zoals De Faber zien in de afgelopen jaarwisseling een goed voorbeeld van hun gelijk: zij pleiten al langer voor een algemeen en permanent vuurwerkverbod. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, tevens voorzitter van het Veiligheidsberaad, roept het kabinet op vuurwerk definitief te verbieden met Oud en Nieuw. Op basis van hoe de jaarwisseling is verlopen, vindt Bruls, moet een dergelijk verbod elk jaar gelden, en niet alleen vanwege corona.

