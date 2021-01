Visionaire hiphopartiest en meesterverteller die speelde met mysterie en verwachtingen van publiek

Zijn familie en platenlabel Rhymesayers maakten donderdagavond, pal voor de jaarwisseling, bekend dat de artistiek vooruitstrevende rapper MF DOOM al op 31 oktober is overleden. Dat het nieuws over zijn dood twee maanden geheim bleef, lijkt een passende epiloog van de fantasievolle, invloedrijke en veelzijdige carrière van een bijzonder visionaire hiphopartiest die met name in de tweede fase van zijn loopbaan speelde met mythevorming, mysterie en de verwachtingen van zijn publiek.

Het verhaal van de in Londen geboren en in hiphopbakermat New York opgegroeide Daniel ‘MF DOOM’ Dumile, is dat van een technisch superieure en invloedrijke rapper die zichzelf meerdere malen artistiek herijkte.

Eind jaren tachtig was hij als Zev Love X te gast op de klassieke rapsingle ‘The Gas Facevan 3rd Bass, en vormde hij samen met broer Subroc de kern van rapformatie KMD. Het tweede en laatste album van KMD – Dumile’s broer verongelukte tijdens het opnameproces – groeide als bootleg uit tot veelbesproken rapalbum, nadat het label weigerde om het in 1993 voltooide ‘Black Bastards’ – met een hoes waarop een racistische karikatuur van een zwarte jongen wordt opgehangen – uit te brengen.

Dr. Doom

Na enkele jaren in de luwte, keerde Dumile in 1998 terug als het mythische personage MF DOOM, vernoemd naar Marvel Comics-schurk Dr. Doom, met zijn gezicht verscholen achter een vergelijkbaar metalen masker als het cartoonpersonage. Onder die naam en enkele aliassen maakte hij ijzersterke albums, zoals Operation: Doomsday (1999) en Mm..Food (2004), en in wisselende en creatief opvallend vruchtbare samenwerkingsverbanden, zoals op klassiekers Madvillainy met Madlib uit 2004 en The Mouse & The Mask met Danger Mouse (uit 2005, twee projecten met progressieve meesterproducers waarop hij als MC in topvorm met zijn donkere stem en zijn rustige maar extreem ingenieuze rapstijl, stromen fantasierijke en bizarre beelden aan elkaar knoopt.

Liefde voor woordkunst

MF DOOM stuwde als artiest zijn genre vooruit. Door zijn enorme liefde voor de woordkunst op intrigerende duistere beats, en het meesterschap dat hij vertoonde in zijn taalkundige achtbanen vol driedubbele lagen, ingenieus op elkaar teruggrijpende klanken en binnenrijm; met intrigerende metaforen en formuleringen en popculturele verwijzingen die de luisteraar steeds dieper zijn volstrekt unieke fantasiewereld introkken.

Dumile koesterde de mythe, met zijn masker, en de wijze waarop hij zijn privé-identiteit en het personage bewust van elkaar gescheiden hield. Er waren veelbesproken concerten van MF DOOM, waarbij hij anderen het masker liet dragen en zijn nummers liet playbacken. De enigmatische hiphopartiest zag zichzelf als regisseur en auteur, als schepper van een eigen kleurrijk universum, en zijn aliassen als dramatische personages die ook door anderen belichaamd konden worden.

Met MF DOOM is een van de meest begaafde vertellers in het genre overleden die met zijn unieke, fantasievolle benadering meesterwerken creëerde en talloze artiesten na hem inspireerde. Dumile bleef tot het laatst nummers en albums opnemen met talloze anderen. Hij is 49 jaar oud geworden. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.