Twaalf maanden topsport (onder voorbehoud)

Januari

16-17 SCHAATSEN EK, Heerenveen

22-24 SHORTTRACK EK, Gdansk (Polen)

22-24 SCHAATSEN Wereldbeker, Heerenveen

29-31 SCHAATSEN Wereldbeker, Heerenveen

30-31 VELDRIJDEN WK, Oostende (België)

SCHAATSEN

De schaatskalender is deze winter al fors omgegooid, en drastisch ingekort. Na een reeks nationale wedstrijden in Thialf worden op de ijsbaan in Heerenveen de rest van het seizoen internationale toernooien gereden. Daar was speciale goedkeuring van de internationale schaatsfederatie ISU voor nodig. Voor de langebaanschaatsers wordt in januari en februari een bubbel gecreëerd, waarin de kans op besmetting minimaal zal zijn.

Voor de shorttrackers gelden andere wetten. Zij reizen in januari naar Polen voor de EK en staan anderhalve maand later aan de start bij de WK in Dordrecht.

Februari

7 AMERICAN FOOTBALL Super Bowl, Tampa (VS)

7-21 ALPINESKIËN WK, Cortina d’Ampezzo (Italië)

8-21 TENNIS Australian Open, Melbourne

11-14 SCHAATSEN WK afstanden, Heerenveen

27 WIELRENNEN Omloop Het Nieuwsblad, België

TENNIS

Voor de tennissers begint 2021 anders dan anders. De Australian Open – voor het eerst deze eeuw zonder de geblesseerde Roger Federer – is vanwege de coronamaatregelen drie weken opgeschoven, naar begin februari. De kwalificaties voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar worden gespeeld in Qatar (mannen) en Dubai (vrouwen). De verschuiving heeft ook gevolgen voor het ABN Amro-toernooi in Rotterdam, dat nu begin maart plaatsvindt in Ahoy.

In april op de kalender de Billie Jean King Cup, voorheen de Fed Cup, het landentoernooi voor vrouwen. Het is, voor zover bekend, voor het eerst dat een mondiaal sportevenement naar een vrouw is vernoemd Het prijzengeld voor de tennissters is met 12 miljoen dollar gelijk aan de Davis Cup. De Amerikaanse King, ooit nummer één van de wereld, strijdt al decennia voor gendergelijkheid.

Billie Jean King in 1967 op Wimbledon. Foto Hollandse Hoogte/ANP

Maart

1-7 TENNIS ABN Amro-toernooi, Rotterdam

4-7 ATLETIEK EK indoor, Torun (Polen)

5-7 SHORTTRACK WK, Dordrecht

6 WIELRENNEN Strade Bianche, Italië

7-14 WIELRENNEN Parijs-Nice, Frankrijk

8 ZEILEN WK 470 vrouwen, Vilamoura (Portugal)

9-23 HONKBAL World Baseball Classic

7-14 WIELRENNEN Tirreno - Adriatico, Italië

20 WIELRENNEN Milaan-San Remo, Italië

21 FORMULE 1 Grote Prijs Australië, Melbourne

22-28 KUNSTSCHAATSEN WK, Stockholm (Zweden)

28 FORMULE 1 Grote Prijs Bahrein, Manama

28 WIELRENNEN Gent-Wevelgem, België

April

4 WIELRENNEN Ronde van Vlaanderen, België

9-11 ROEIEN EK, Varese (Italië)

11 FORMULE 1 Grote Prijs China, Shanghai

11 WIELRENNEN Parijs - Roubaix, Frankrijk

13-18 TENNIS Billie Jean King Cup

Boedapest (Hongarije)

18 WIELRENNEN Amstel Gold Race, Nederland

21 WIELRENNEN Waalse Pijl, België

25 WIELRENNEN Luik-Bastenaken-Luik, België

WIELRENNEN

Na het wielerseizoen in honderd dagen van 2020 is de kalender van 2021, voor zover het coronavirus het toelaat, terug naar ‘normaal’. Dat zou betekenen dat de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix, de enige twee voorjaarsklassiekers die ook in de zomer niet doorgingen, weer kunnen worden verreden. En dat de Giro en de Vuelta elkaar niet deels overlappen.

De Olympische Spelen en de Ronde van Frankrijk zitten elkaar waarschijnlijk wel in de weg. Door een mogelijke quarantaineplicht van twee weken in Japan wordt voor wielrenners met olympische ambities deelname aan de Tour een lastig verhaal. Tussen 24 en 28 juli staan in Tokio de wegwedstrijden op het programma – en in het geval van Mathieu van der Poel het mountainbiken. De Tour eindigt op 18 juli.

Mei

1-2 ATLETIEK WK estafette, Chorzów (Polen)

4-12 ZEILEN WK Finn mannen Porto (Portugal)

8-21 WIELRENNEN Ronde van Italië

9 FORMULE 1 Grote Prijs Spanje, Barcelona

10-23 ZWEMMEN EK, Boedapest (Hongarije)

16 VOETBAL Finale Women’s Champions League

Göteborg (Zweden)

23 mei - 6 juni TENNIS Roland Garros

Parijs (Frankrijk)

23-29 ZEILEN WK RS:X, Qinhuangdao (China)

26 VOETBAL Finale Europa League, Gdansk (Polen)

29 VOETBAL Finale Champions League

Istanbul (Turkije)

Kyra Fortuin (links) van Nederland in duel met de Belgische Pauline Leclef in 2020. Foto Willem Vernes/ANP

HOCKEY

Het EK hockey voor mannen en vrouwen stond al gepland voor de zomer van 2021, maar het toernooi, in het Wagener Stadion in het Amsterdamse Bos, is twee maanden naar voren gehaald vanwege de Olympische Spelen. Uitstel met een jaar, of afstel, was geen optie voor de Europese hockeybond EHF – die een fee van een 500.000 euro ontvangt – omdat er ook kwalificatie voor de WK’s van 2022 op het spel staat.

Juni

4-21 HOCKEY EK, Amstelveen

6 FORMULE 1 Grote Prijs Azerbeidzjan, Baku

11 juni - 11 juli VOETBAL EK

13 FORMULE 1 Grote Prijs Canada, Montreal

19-20 ATLETIEK EK teams, Chorzów (Polen)

26 juni - 18 juli WIELRENNEN Ronde van Frankrijk

27 FORMULE 1 Grote Prijs Frankrijk, Le Castellet

27 WIELRENNEN La Course, Frankrijk

28 juni - 11 juli TENNIS Wimbledon

Londen (Verenigd Koninkrijk)

VOETBAL

Het EK voor mannen, dat aanvankelijk afgelopen zomer zou worden gespeeld, wordt gehouden in twaalf verschillende steden, waaronder Amsterdam. De halve finales en finale zijn in Londen. Het Nederlands elftal speelt zijn drie groepswedstrijden in de Johan Cruijff Arena, tegen Oekraïne (13 juni), Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni). In Amsterdam staat ook een wedstrijd in de achtste finales gepland.

Volgens Voetbal International werkt de Europese voetbalbond UEFA momenteel een aantal scenario’s uit, afhankelijk van de ontwikkeling van de coronapandemie in de verschillende landen. Er zijn 2,5 miljoen kaarten beschikbaar, dus de UEFA is er alles aan gelegen om de twaalf stadions vol te krijgen. Maar er wordt ook rekening gehouden met deels gevulde of lege tribunes. Voor elk stadion kan een ander scenario gelden. Het zou ook een optie zijn om geen internationaal publiek toe te laten in de speelsteden. In maart wil de UEFA tijdens zijn jaarlijkse congres meer duidelijkheid geven.

Het EK voor vrouwen is door de verplaatsing van het mannentoernooi een jaar uitgesteld en wordt nu gespeeld van 6 tot en met 22 juli 2022 in Engeland. Nederland, dat titelverdediger is, heeft zich voor dit toernooi al gekwalificeerd.

Bondscoach Frank de Boer tijdens de interland van Oranje tegen Italië in Bergamo. Foto Koen van Weel/ANP

Juli

2-11 WIELRENNEN Giro Rosa, Italië

4 FORMULE 1 Grote Prijs Oostenrijk, Spielberg

18 FORMULE 1 Grote Prijs Groot-Brittannië, Silverstone

23 juli - 8 augustus OLYMPISCHE SPELEN

Tokio (Japan)

31 WIELRENNEN Clásica San Sebastián, Spanje

OLYMPISCHE SPELEN

Het olympisch vuur brandt nog steeds in Japan, waar het op 20 maart 2020 arriveerde in Fukushima. Vier dagen later werden de Spelen met een jaar uitgesteld. Een unicum. Volgens de nieuwe planning gaat de vlam op 25 maart via een estafetteloop op weg naar de Japanse hoofdstad. Daar beginnen op 23 juli 2021 de Spelen die officieel nog ‘Tokio 2020’ heten. De openingsceremonie in het nieuwe Olympisch Stadion zal minder groots zijn dan gewoonlijk, ter illustratie van de versobering van de Spelen. Tokio’s gouverneur Yuriko Koike zei daarover: „Redelijkheid moet het uitgangspunt zijn en daarom moeten we vereenvoudigen wat vereenvoudigd kan worden.”

Ook de sluitingsceremonie op 8 augustus zal worden aangepast. De kosten van het evenement zijn door Covid-maatregelen en het uitstel, met bijna drie miljard dollar gestegen tot 15,4 miljard dollar (12,5 miljard euro). Slechts een op de vier Japanners staat nog achter het doorgaan van de Spelen, volgens onderzoek van persbureau Kyodo.

Het Internationaal Olympisch Comité gaat er van uit dat het evenement kan doorgaan, met of zonder publiek. De organisatie zou ook voor olympische sporters willen vasthouden aan twee weken quarantaine na aankomst in Japan. Pas vijf dagen voordat ze in actie moeten komen zijn ze welkom in het olympisch dorp, en eenmaal klaar met hun onderdeel dienen ze binnen 48 uur te vertrekken.

De olympische ringen bij Odaiba Marine Park in Tokio. Foto Kimimasa Mayama/EPA

Augustus

14 augustus - 5 september

WIELRENNEN Ronde van Spanje

17-22 BMX WK, Arnhem

24 augustus - 5 september

PARALYMPISCHE SPELEN

Tokio (Japan)

29 FORMULE 1 Grote Prijs België, Francorchamps

30 augustus - 12 september

TENNIS US Open New York (VS)

30 augustus - 4 september

PAARDRIJDEN EK springen

Riesenbeck (Duitsland)

September

1-30 HONKBAL EK, Piemonte (Italië)

1-30 BOKSEN WK, Belgrado (Servië)

5 FORMULE 1 Grote Prijs Nederland, Zandvoort

7-12 PAARDRIJDEN EK dressuur, Hagen (Duitsland)

8-12 WIELRENNEN EK, Trento (Italië)

9-16 ZEILEN WK Laser mannen, Barcelona (Spanje)

12 FORMULE 1 Grote Prijs Italië, Monza

19-26 WIELRENNEN WK, België

26 FORMULE 1 Grote Prijs Rusland, Sotsji

28 september - 3 oktober

TAFELTENNIS EK, Cluj-Napoca (Roemenië)

FORMULE 1

Het is op 5 september inmiddels 36 jaar na de laatste Grote Prijs van Nederland als de lichten op groen gaan voor de Formule 1-race op het circuit van Zandvoort. De Dutch Grand Prix, een van de 23 wedstrijden, heeft op de kalender van 2021 een plek gekregen tussen de GP van België en de GP van Italië. De Nederlandse organisatoren gaan uit van het scenario met 300.000 toeschouwers in drie dagen. Zonder recettes is het evenement financieel onhaalbaar.

Oktober

3 FORMULE 1 Grote Prijs Singapore, Singapore

9 WIELRENNEN Ronde van Lombardije, Italië

10 FORMULE 1 Grote Prijs Japan, Suzuka

10-17 ZEILEN WK Laser Radial vrouwen

Shoreacres (VS)

13-17 BAANWIELRENNEN WK, Asjchabad (Turkmenistan)

17-24 ROEIEN WK, Shanghai (China)

18-24 TURNEN WK, Kitakyushu (Japan)

24 FORMULE 1 Grote Prijs Verenigde Staten, Austin

25-30 KORFBAL EK, Antwerpen (België)

31 FORMULE 1 Grote Prijs Mexico, Mexico-Stad

November

14 FORMULE 1 Grote Prijs Brazilië, São Paulo

22-28 TENNIS Finale Davis Cup, Madrid (Spanje)

16-21 ZEILEN WK 49er en 49er FX/Nacra

Musannah (Oman)

28 FORMULE 1 Grote Prijs Saoedi-Arabië, Jeddah

December

2-19 HANDBAL WK vrouwen, Spanje

5 FORMULE 1 Grote Prijs Abu Dhabi

Verenigde Arabische Emiraten

13-18 ZWEMMEN WK kortebaan

Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten)

Bron: Gracenote