Senaatsverkiezingen in Georgia bepalen de armslag van Joe Biden

Zelden kreeg de kiezer zo veel leugens te zien en te horen als in de aanloop naar de Senaatsverkiezing van Georgia. Het begint al bij het binnenrijden van hoofdstad Atlanta. Langs de snelweg staan hoge borden met de tekst ‘Perdue en Loeffler hebben niks gedaan voor Trump. Doe niks voor hen’. David Perdue en Kelly Loeffler zijn zowat de trouwste bondgenoten van president Trump in de Senaat (in hun stemgedrag volgden zij hem in respectievelijk ruim 94 en ruim 92 procent van de gevallen). Het bord is geplaatst door de linkse actiegroep Really American. Gewoon om de Republikeins-gezinde kiezers te verwarren.

Via de televisie worden de kiezers van Georgia gebombardeerd met reclamefilmpjes van de Republikeinse en de Democratische kandidaten. In haar spotjes vertelt Loeffler minder over haar eigen plannen („meer banen!”) dan over die van haar tegenstander, Raphael Warnock. Ze noemt hem ‘radicaal links’ en zegt dat hij voor het afschaffen van politiefinanciering is, de belastingen voor iedere Georgian zal verhogen en hun zorgverzekering wil afpakken. Het is allemaal niet waar, zeker niet in de radicale trant waarop de spotjes het voorstellen.

Dinsdag wordt in de zuidelijke staat gestemd over de twee resterende Senaatszetels van de verkiezingen van 2020. Op 3 november behaalde geen van de kandidaten de vereiste 50 procent van de stemmen, wat een tweede ronde noodzakelijk maakte. En juist deze twee zetels zullen de doorslag geven voor de meerderheid in de Senaat. Zo staat dinsdag niet alleen de kleur van Georgia op het spel, maar ook Joe Bidens presidentschap. Wordt Perdue of Loeffler gekozen, dan behoudt de Republikeinse Partij nipt haar meerderheid. Wordt zowel Warnock als zijn partijgenoot Jon Ossoff gekozen, dan is de zetelverdeling 50-50 en geeft bij stemmingen de vicepresident de doorslag, Democraat Kamala Harris.

IJzeren vuist

De Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell heeft, sinds zijn partij de meerderheid veroverde in 2014, met ijzeren vuist elke poging tot regeren van Barack Obama verhinderd. Toen Trump aantrad kreeg die vrij baan. Maar sinds in 2018 het Huis van Afgevaardigden in meerderheid Democratisch werd, legt McConnell hun wetsvoorstellen op een stapel en weigert ze simpelweg te agenderen. Als de Republikeinen hun meerderheid behouden, zo vrezen de Democraten, zal de armslag voor Biden heel beperkt worden.

In deze dubbele Senaatscampagne worden vanuit heel Amerika ongekende geldsommen gestort. Tussen half oktober en half december haalden de vier in totaal 342 miljoen dollar op, de Democraten bijna twee keer zoveel als de Republikeinen. Het resultaat is niet alleen af te meten aan de stroom van tv-spotjes of de reclameborden: op een campagnebijeenkomst van Warnock en Ossoff afgelopen maandag kregen alle bezoekers gratis T-shirts uitgereikt. De verkiezingskoorts is voelbaar in metropool Atlanta. Er is geen wijk zonder borden in de tuin. De opkomst wordt zo sterk gestimuleerd dat dinsdag alle records kunnen sneuvelen. Op 3 november kwamen al bijna een miljoen kiezers meer opdagen dan in 2016.

Voor de campagne in Georgia werd 342 miljoen dollar opgehaald

In de laatste week voor de verkiezingen is nauwelijks nog iets te merken van de invloed van de Covid-19-epidemie. Actiecomités gaan langs de deuren alsof het weer januari 2020 is. Een bijeenkomst van Ossoff en Warnock in Stonecrest wordt weliswaar georganiseerd als drive-in, waarbij mensen in hun auto blijven en toeteren bij wijze van applaus, maar het weer is zacht en de meeste mensen stappen uit om beter te kunnen kijken. Op een bijeenkomst met Kelly Loeffler rond een muziekpaviljoen in het plaatsje Woodstock staan de aanhangers ouderwets dicht bijeen. Hooguit de helft draagt een mondkapje.

Grenzeloos zelfvertrouwen

Het grote verschil met het voorjaar is de stemming onder de Trump-aanhangers. Vanaf februari, toen ze met duizenden buiten in de sneeuw stonden te juichen voor een congrescentrum in New Hampshire, waar de president de volle zaal toesprak, tot aan het november-slotsalvo van rally’s, was het zelfvertrouwen bij de aanhang grenzeloos: Trump zou winnen. Nu staan ze tamelijk stilletjes naar Loeffler te luisteren.

Vraag naar hun inschatting van haar kansen, en ze zeggen dat ze „bidden”, dat ze „hopen”, dat ze „bang” zijn. Ze denken zonder uitzondering dat niet Biden, maar Trump de verkiezingen heeft gewonnen – precies zoals Trump het zelf blijft volhouden. Maar het is onder deze kiezers eerder een gelaten vaststelling dan een strijdkreet. Ze maken zich op voor „vier vreselijke jaren”, zoals gepensioneerd verpleegster Sheryll Bruce zegt vanachter haar donkere mondkapje met ‘no more bullshit’ erop. Wat denkt ze dat Biden gaat doen om er vreselijke jaren voor haar van te maken? „Hij blijft maar heel kort president”, zegt ze. „Dan neemt Kamala Harris de macht over. En die is extreem hoor.”

Om te beginnen, denkt vioollerares Colleen Lively, zullen de belastingen stijgen en gaan alle winkels verplicht dicht. Dit zijn de punten die de Republikeinse kandidaten steeds naar voren brengen, ook al staat in Bidens belastingplan dat die alleen wordt verhoogd voor mensen die meer dan 400.000 dollar per jaar verdienen. Lively lacht, nee zoveel verdient ze niet aan haar 45 overgebleven vioolleerlingen-via-Zoom. „Links van nu is veel agressiever dan links vroeger”, zegt Bruce. „Vriendinnen die ik al sinds de middelbare school ken, willen nu niet meer met mij praten.”

Woodstock ligt in Cherokee County, op een halfuurtje van Atlanta. De hoofdstad zag het afgelopen decennium nog eens zo’n 750.000 nieuwelingen komen en telt nu zo’n 6 miljoen inwoners. Zoals vrijwel alle grote steden in de VS hebben de nieuwelingen Atlanta politiek en sociaal-cultureel naar links getrokken. Van de ‘hoofdstad van het zuiden’, waar de Ku Klux Klan regelmatig paradeerde, is het nu het domein van hippe winkels en restaurants die Slutty Vegan of Flower Child heten. Vrijwel de hele metropool is op de uitslagenkaart blauw gekleurd, een bolwerk van de Democratische Partij.

De nieuwelingen hebben de hoofdstad politiek naar links getrokken

De scheiding der geesten in de VS is ook fysiek. In de meeste van de 159 districten die Georgia telt, was het verschil in stemmen voor Trump of Biden meer dan tien procentpunt. Het laat zien dat Republikeinen en Democraten nauwelijks nog buren zijn. Je hoort ze daarom ook over elkaar praten alsof de anderen vreemde wezens zijn. En allemaal stemmen ze als bezetenen om te voorkomen dat de anderen winnen. Bij de verkiezingen op 3 november kwamen een miljoen meer mensen opdagen dan vier jaar geleden – vooral dankzij oud-gouverneurskandidaat Stacey Abrams, die met haar inspanning om kiezers te registreren een heldin voor de Democraten is.

Lees ook: Stacey Abrams deed het meeste werk voor Joe Biden in Georgia

Rijd een paar uur naar het zuiden, waar het algauw lenteachtig warm voelt, en je komt in Schley County. Hier koos zo’n 80 procent van de bevolking voor Trump. Naast het kantoor van de sheriff staat een non-descript gebouw (‘Nr. 1’ staat erop, verder zijn er geen gebouwen) waar tot Oudejaarsdag ‘vroeg’ kan worden gestemd. Dat hebben ruim duizend van de bijna drieduizend geregistreerde kiezers gedaan, zegt Mitzi Way die toezicht houdt op de verkiezingen in dit district. In november stemde meer dan 79 procent van de kiezers. „Dat heb ik nog nooit meegemaakt.” Ze heeft de stemmen niet één, maar twee keer moeten tellen omdat president Trump de uitslag aanvocht. Hij kan niet geloven dat Georgia voor het eerst sinds Bill Clinton in 1992, voor een Democratische presidentskandidaat heeft gekozen. En? „Precies dezelfde uitslag”, zegt Way. Trump maakte vooral de poststemmen verdacht: je hoefde alleen maar naar de handtekeningen te kijken om te zien dat er is gefraudeerd. Onder toezicht van de Secretary of State en de politie werden zo’n 15.000 poststemmen uitgeplozen. Geen enkele stem bleek frauduleus te zijn uitgebracht.

Maar de vroege kiezers in Schley County, allemaal Republikeinen op deze middag, zijn niet overtuigd. De een na de ander parkeert de auto in het gras, één hand aan het stuur, in de andere een sigaret. Vertegenwoordiger Jason Betts en de gepensioneerde Florence Cromwell schudden het hoofd op weg naar de stembus. „Het klopt gewoon niet.” Ook Betts denkt dat de belastingen meteen omhoog zullen gaan. Had hij juist veel geprofiteerd van de ongekende belastingverlaging die president Trump had doorgevoerd? „Nee, ik niet”, zegt hij, „maar ik ben ook geen ondernemer.” Cromwell denkt dat een Democratische meerderheid in de Senaat haar wapens zal afpakken, „Joe Biden en die negerin die hij heeft ingehuurd.”

Bedachtzaam

Hoe anders is de stemming onder de Democraten in Georgia. Bij de voorverkiezingen waren de bijeenkomsten van Biden nog dooie aangelegenheden. Honderden mensen hebben maandag hun auto geparkeerd op een terrein in Stonecrest, waar Ossoff en Warnock optreden. De inspanningen van Stacey Abrams hebben het aura van onoverwinnelijkheid dat Trump omringt overgeheveld naar de Democraten.

Toch is de stemming eerder bedachtzaam dan revolutionair. Ja, Raphael Warnock is een linkse predikant, die al een leven lang kritiek heeft op politieoptreden tegen zwarte Amerikanen en flinke hervormingsplannen heeft. Maar Wanda Palmer zegt dat haar partij alleen maar last heeft gehad van de slogan ‘Defund the Police’ van nóg linksere activisten. „Dat hebben we echt verknoeid. Die slogan trekt meer Republikeinse dan Democratische kiezers.” De manager bij telefoonbedrijf AT&T trekt haar mosgroene legging op als ze uit de auto stapt en noemt zichzelf gematigd. Haar man is niet mee. „Hij is een van die heel zeldzame zwarte mensen die voor Trump is. Hij gelooft dat hele idee van rijkdom en succes.”

Palmer, maar ook postbode Walden Thomas en leraar Mark Gorden zeggen dat deze Senaatsverkiezingen weliswaar heel belangrijk zijn voor Biden en dus de nabije toekomst van het land, maar dat winst noch verlies hun politieke vastberadenheid zullen veranderen. Als de Republikeinen de meerderheid in de Senaat behouden, zullen ze vast veel wetsvoorstellen blokkeren. „Maar in alle gevallen moeten we gewoon doorploegen”, zegt Gorden die zichzelf als „meer links-activistisch dan Biden” omschrijft. „ Zodat echt iedere volwassen burger daadwerkelijk kan stemmen.” Hij wijst om zich heen. Vrijwel iedereen bij deze rally is van Afrikaans-Amerikaanse afkomst. „Voor ons heeft het eeuwen geduurd voordat we onze rechten kregen. Wij weten wat het is om geduld te oefenen zonder op te geven.”

