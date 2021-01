In alle tv-programma’s die het einde van het jaar vulden, hoorde ik mensen zeggen dat 2020 een raar jaar was. Raar, raar zeiden alle bevraagden, maar het sportjaar, dat was pas raar. Ik weet nog dat het virus binnenkwam via vliegvelden, ziekenhuizen en het nieuws, en er in de sport niet veel aan de hand leek tot het ene na het andere evenement gecanceld werd. Wanneer het met corona first in first out wordt, zal de sport moeten toekijken en wachten eer de inentingen bij haar belanden.

Als de discussie over wie eerst ingeënt wordt in de sport net zo gevoerd gaat worden als in de maatschappij daarbuiten, dan wordt het nog vermakelijk om te zien welke sporters vinden dat zij vooraan in de rij mogen. Voetballers omdat die meer omzet draaien? Krijgen dan alleen de mannen een prik en de vrouwen niet? Zwemmers als laatste omdat die doordrenkt in chloor minder risico lopen?

Ook raar, maar op een leuke manier, vond ik dat breakdance een olympische sport wordt: Breaking. In Nederland hebben we Menno van Gorp, drievoudig wereldkampioen. Dat vergroot onze medaillekansen én de hoeveelheid chagrijnige mannetjes op tv die vinden dat jurysporten geen sporten zijn en daar uren sikkeneurig over gaan balken alsof dat wel een sport is. Dubbele winst.

Het mooiste vond ik de duw die de sport gaf aan racisme. De beelden van knielende sporters zullen hopelijk scherper de geschiedenis ingaan dan die van de lege stadions.

Op de laatste meters van 2020 leek de sportwereld zonder publiek haar eenzame draai te vinden. Er werd in ieder geval onder andere weer geschaatst, gehandbald, gevoetbald en gedart. Vanaf het scherm gezien, waren we in bekend vaarwater beland. Dat het publiek er niet was, merkte je bijna niet meer, maar op beeld ziet alles er beter uit dan in het echt. Publiek is voor de sport wat Romeo is voor Julia, en andersom. Buiten beeld zijn de lege tribunes hartverscheurend, buiten beeld missen sport en publiek elkaar enorm. Ik weet zeker dat elk bezwaar tegen inentingen vervalt als de supporter daardoor naar zijn club kan.

De allersterkste sporters van het afgelopen jaar bleken meisjes van onder de vijftien te zijn. Nu waren het jonge vrouwen, maar destijds hadden hun lichamen en geesten moeten verdragen wat geen kind zou moeten doormaken en het publiek dat er toen wel bij mocht zijn, zag dat niet. In 2020, toen de turnsters de zaal allang verlaten hadden, kwamen wij te weten wat die meisjes doorstaan hadden en nog zijn we niet opgestaan om hen de erkenning te geven die ze verdienen.

Als ik over 2020 een gouden medaille mag uitreiken, geef ik die aan de turnsters die hun aanklacht brachten, voor hun kracht, hun moed en hun volharding. Zodra we dit nieuwe jaar weer met publiek de sportzaal ingaan en naast elkaar op de tribunes zitten, hoop ik dat de turnsters als eerste naar binnen mogen met die elegante wandel van ze en we dan allemaal gaan staan en heel lang en hard voor hen applaudisseren.

Carolina Trujillo is schrijfster.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 januari 2021