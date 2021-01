Poolse arts kon online haat niet verdragen

Als Wojciech Rokita (54) en zijn vrouw begin maart gaan skiën in Zwitserland, is er in Polen nog geen coronageval bekend. Maar de gynaecoloog maakt zich wel zorgen over Covid-19. En wanneer hij het aantal besmettingen in Zwitserland ziet oplopen, besluit hij zijn vakantie af te breken en naar huis te rijden.

Over deze serie Patiënt Zero, of Patiënt Nul, is een term die verwijst naar de eerste persoon met een nieuwe ziekte. Wetenschappelijk is er veel op de term af te dingen, maar sociaal en persoonlijk kan het grote gevolgen hebben om bestempeld te worden tot Patiënt Nul. In deze korte serie spreken correspondenten met mensen die het hebben meegemaakt.

Voordat hij weer aan het werk gaat, laat hij zich voor de zekerheid testen. Hij doet wat boodschappen en haalt de auto van zijn vrouw op bij een plaatselijke garage in Kielce, een stad tussen Warschau en Krakau. Als de testuitslag positief blijkt, gaat hij vrijwel onmiddellijk in zijn eigen ziekenhuis in isolatie. Drie dagen later is hij dood – maar hij sterft niet aan het coronavirus.

Hij is geen superspreader – niemand anders in zijn familie, reisgezelschap, bij de autodealer, of in het ziekenhuis raakt besmet.

Mogelijk is hij slachtoffer geworden van een andere pandemie: online haat. Nadat de regionale krant Echo Dnia meldt dat een arts het buitenlandse virus naar Kielce heeft meegenomen, barsten de paranoia, desinformatie en online haat los. Op de Facebookpagina van de krant staat Rokita’s naam. In de commentaren wordt hij ervan beschuldigd dat hij patiënten zag en in de garage was terwijl hij al wist dat hij besmet was. „Iemand zou hem in zijn gezicht moeten spugen”, reageert een persoon. „Hij verdient het niet behandeld te worden”, schrijft een ander. Zelfs patiënten en collega’s spreken zich negatief over Rokita uit. De ‘elitaire’ dokter zou met zijn vakantie anderen in gevaar hebben gebracht en een speciale behandeling voor zichzelf hebben geregeld.

Voordat zijn gezin is ingelicht, meldt Echo Dnia dat de arts zelfmoord heeft gepleegd

Terwijl hij met een onbekend en angstaanjagend virus in het ziekenhuis ligt, krijgt Rokita zoveel dreigende telefoontjes en berichten dat zijn familie hem nauwelijks kan bereiken. Hij belt de lokale krant en smeekt de online commentaren te laten stoppen, maar dat wordt geweigerd.

Woensdagochtend vinden verpleegkundigen zijn lichaam. Voordat zijn gezin is ingelicht, meldt Echo Dnia dat de arts zelfmoord heeft gepleegd. Geen begrafenisondernemer wil zijn lichaam ophalen.

Rokita’s nabestaanden zijn ervan overtuigd dat de haat, de dreigementen en het valse beeld dat de altijd geliefde gynaecoloog zijn eigen gemeenschap in gevaar bracht, hem tot wanhoop dreven, laten ze via een advocaat weten. Symptomen van Covid-19 heeft hij overigens nooit gehad.

Sinds maart probeert advocaat Slawomir Gierarda de documentatie van de tests die bij Rokita werden afgenomen te bemachtigen, maar hij krijgt van de gezondheidsautoriteiten nul op het rekest. „Juist die schimmigheid doet ons vermoeden dat hij slachtoffer werd van een golf van haat, gebaseerd op een vals-positieve uitslag.” De hatelijke berichten zijn na zijn dood van de Facebookpagina van de regiokrant verwijderd.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via de chat op 113.nl, of bel 113 of 0800-0113.

