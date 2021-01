Als de oudejaarsconference is uitgevonden om ‘de stand van het land’ te verwoorden, was Youp van ’t Hek weer veruit de beste

Youp van ’t Hek had de spanning bekwaam opgebouwd. Buiten zijn schuld, maar toch. Eerst vroeg hij zich wekenlang af, ook in de media, of zijn beloofde oudejaarsconference dit jaar wel zou kunnen doorgaan voor het maximum van dertig man publiek dat toen in de theaters mocht worden toegelaten. Dat leek hem – gewend aan de lachgolven van vele honderden bezoekers – geen pretje. Maar naarmate duidelijker werd dat het er echt niet méér mochten zijn, besloot hij het er toch maar op te wagen. En toen maakte de lockdown het allemaal nog lastiger door de theaters finaal te sluiten. Geen dertig man, maar nul. Een oudejaarsconference zonder lachend publiek dan? Dat moet een duivels dilemma zijn geweest.

Het resultaat kon niet anders dan een compromis zijn. Een opname die op 12 december bij wijze van try-out was gemaakt in de Utrechtse Stadsschouwburg, toen nog net het maximum van dertig man gold, moest de oplossing bieden. Youp van ’t Hek op klein formaat dus, zonder het aplomb dat hij gewoonlijk tentoonspreidt en zonder de gebruikelijke pesterijtjes met personen uit het publiek. Een gedempte voorstelling, voor zijn doen. Nooit bedoeld om uit te zenden – alleen gemaakt voor eigen gebruik en nu als noodsprong vertoond. Maar wel mooi ingekaderd, met een inleidende verklaring die hij speelde alsof hij in het Torentje het volk zat toe te spreken. Hij vertelde feitelijk waarom in de hierna volgende registratie niets meer zou worden gezegd over de laatste 19 dagen. Omdat dit dus een bestaande opname was.

Het was zijn tiende oudejaarsconference, en ook zijn laatste. Maar ondanks alle tegenslagen bleek die nauwelijks onder te doen voor de negen fenomenale succesconferences die eraan voorafgingen. De corona-pandemie kwam minder vaak voorbij dan men wellicht zou hebben verwacht, maar dat onderwerp leverde hem wel het materiaal voor een paar hoogstpersoonlijke passages. Zelf was hij in maart immers een van de eerste corona-patiënten van het land.

Wel dreef hij gewoontegetrouw opgewekt de spot met de digitale bedreigingen en andere tijdsverschijnselen van tegenwoordig: het beroep van wenkbrauwverzorger, mindfullness en dierenartsen die condoleancekaarten sturen aan overleden huisdieren. En bovendien ging het veelvuldig over het ‘zure zeiken’ waaraan menigeen zich volgens Van ’t Hek in het afgelopen jaar schuldig maakte. Niet voor niets bestond zijn decor uit een rijtje buitenmodel-zoutvaten, om te illustreren dat we alles veel meer met een korrel zout moeten nemen. Ter bestrijding van het chagrijn dat hier dezer dagen de toon lijkt te zetten.

Geknutseld kanon

Die oproep tot relativering weerklonk ook in vergelijkbare bewoordingen bij cabaretier Guido Weijers, die op dezelfde avond – grotendeels gelijktijdig - op RTL4 de concurrentie met Youp van ’t Hek aanging. Weijers zette dat pleidooi kracht bij door als finalenummer met een geknutseld kanon op een denkbeeldige mug te schieten. Dat tekende tegelijk het verschil tussen beide cabaretiers: vergeleken met zijn jongere uitdager (43) was Van ’t Hek (66) een wonder van subtiliteit.

Weijers speelde zijn show live in een rommelig huiskamerdecor op het toneel van een niet nader genoemd theater. Zijn publiek bestond uit een handjevol aanwezigen die hij als ‘medewerkers’ bestempelde, en een opeenstapeling van monitoren waarop toeschouwers via Zoom naar de show keken en nogal haperend gelach voortbrachten. Als altijd grossierde Weijers in grappen van wisselend niveau en weinig samenhang. Bij hem kunnen grollen over de buitenechtelijke bezigheden van Marco Borsato naadloos worden gevolgd door een moralistisch praatje over de klimaatverandering.

Als de oudejaarsconference is uitgevonden om in anderhalf uur ‘de stand van het land’ onder woorden te brengen, was Youp van ’t Hek weer veruit de beste. Dat vond het tv-publiek blijkbaar ook: Van ’t Hek trok ruim 4 miljoen kijkers en Weijers een miljoen minder.