‘Optreden met onze feestband voelt niet als werk

Meriam: „Wij hebben de taken echt verdeeld. Dat is een hele bewuste keuze. Toen we nog geen kinderen hadden, veertien jaar geleden, werkte JeeCee vijf dagen op Schiphol. Ik was manager bij jeugdzorg. Daarnaast zaten we samen in een allround cover-feestband. In 2006 heeft JeeCee gezegd: ik wil niet meer vijf dagen werken én drie dagen met de band weg. Toen dat niet ging omdat hij een vast contract had, heeft hij voor een nulurencontract gekozen.”

In het kort JeeCee (50) deed het conservatorium. Hij laadt vliegtuigen op Schiphol en heeft een gitaarschool aan huis. Ook speelt hij in een Frank Zappa- tributeband, en samen met Meriam en drie andere muzikanten in een feestband. Meriam (43) is zelfstandig high end businesscoach, en werkt veel vanuit huis. Ze is zangeres in de band met JeeCee. Samen verdienen ze zo’n vijf keer modaal.

JeeCee: „Ik laad nu ongeveer twee dagen per week vliegtuigen op Schiphol. Mijn diensten beginnen om zes uur. Die zijn wel het leukste: dan mag je de grote toestellen doen. Met machines gaat de bagage daarin en dat overzie ik. Ik werk er sinds mijn studie, al dertig jaar. Ik ben onderaan begonnen, en werd op een gegeven moment voorman. Ik heb wel een tijdje geprobeerd op kantoor te werken, in de planning, maar dat vond ik helemaal niks.”

Meriam: „Toen JeeCee minder op Schiphol ging werken, had hij tijd om zijn gitaarschool op te zetten.”

JeeCee: „Ik geef maandag- en dinsdag- en donderdagavond gitaarles, en woensdag overdag. En de feestband met Meriam is er ook nog. Ik speel gitaar, zij is zangeres.”

Meriam: „Al ligt dat werk nu wel plat. Maar we bestaan nog. Ik heb vijf jaar geleden de overstap gemaakt van het sociaal domein naar zelfstandig high end business coach en werk veel vanuit huis. Op maandag is JeeCee naar Schiphol en ben ik thuis. Onze dochter Pippa van drie gaat die dag naar het kinderdagverblijf en Yannick van veertien gaat naar school. Op dinsdag is JeeCee thuis en werk ik de hele dag. Op woensdag verdelen we het. Dan heeft hij de ochtend, ik de middag. Donderdag werk ik weer. En vrijdag andersom.”

„De band is meer een hobby geworden. Veertien jaar geleden waren we semiprofessioneel, maar je bent al gauw twaalf uur weg op een dag. Met een oppas voor onze zoon waren we afhankelijk van opa’s en oma’s. Maar ja, die worden ook ouder. In die zin is het prima dat optreden nu op een lager pitje staat.”

JeeCee: „Het vele werken ging ons wel makkelijk af. Onze band voelt niet als werken. Dat geldt bij mij ook voor Schiphol, en voor het gitaarles geven.”

Meriam: „Dat heb ik ook. Ik mag echt fantastische dingen doen als coach. En met de band komen we overal in het land, op de gekste plekken. Van het AZ-stadion tot allemaal feesttenten.”

Naar de jacuzzi in de tuin

Meriam: „Onze dag begint meestal omdat onze dochter van drie wakker wordt. Als JeeCee op Schiphol werkt, gaat zijn wekker al rond vier uur. Als ie er niet werkt, staan we meestal tussen zeven en acht uur op.”

JeeCee: „Ontbijten doen we nooit samen. Lunchen af en toe. Ik ben gelijk wakker om zeven uur. Meriam moet opstarten.”

Meriam: „Ik neem even een snel een bakkie yoghurt en ga aan het werk. Af en toe zie ik vanuit mijn kantoortje JeeCee en Pippa in zwemkleding naar de jacuzzi lopen in de tuin. Heel grappig. En soms komt JeeCee even een stukje tosti brengen, of een cappuccino.”

JeeCee: „Ze heeft namelijk een kantoor in de tuin.”

Meriam: „Ik loop zo van werk naar huis. Ik doe mijn coaching – naast livemomenten – veelal online. Zo kan ik mijn eigen werktijden indelen. Door dat model kwam ik bovendien van mijn 60-urige werkweek af toen we onze dochter kregen. Ik heb klanten in binnen- en buitenland en wilde niet kiezen tussen gezin en een succesvolle carrière. Corona heeft op mijn werk daarom ook niet echt impact gehad.”

JeeCee: „Toen we dit huis bouwden, hebben we een kelder gemaakt. Dat is nu mijn studio voor de gitaarlessen. Als ’t land in lockdown is, doe ik dat online. Ik heb drie camera's.”

Meriam: „Typisch JeeCee. Het moet wel kwaliteit zijn. Het avondeten is ons moment met het hele gezin samen. En ’s avonds duiken we op de bank. Onze zoon komt ook altijd even naar beneden. Hebben we even een moment van naast elkaar onze eigen dingen doen.”

Niet snel in paniek

Meriam: „Ik kwam net uit een relatie en was niet op zoek naar samenwonen toen JeeCee en ik elkaar leerden kennen. JeeCee was heel relaxed en zei: ‘geen haast’. Evengoed waren we bijna elke dag samen. Omdat de druk eraf was, denk ik. We hebben nooit twee kinderen vlak achter elkaar gewild voor het plaatje. We wilden muziek blijven maken. Toen ik 39 was, kregen we Pippa. Als je ze om de tien jaar mag krijgen… Totáál geen spijt van. Nu hebben we echt opnieuw aandacht voor haar. Hebben we wel nodig, ze is echt een monstertje. Ze weet dondersgoed wat ze wil.”

JeeCee: „Ze heeft meer energie dan Meriam. Het is, nu we tien jaar ouder zijn wel iets vermoeiender dan toen.”

Meriam: „We zijn niet van die ouders die snel in paniek zijn ofzo. We doen gewoon wat nodig is en maken ons niet zo druk over dingen.”

JeeCee: „Het belangrijkste voor mij is zorgen dat je genoeg tijd hebt voor je gezin, voor je kinderen. Kinderen gaan voor werk. Dat is gewoon een keuze, vind ik.”

Meriam: „Ik ben gek op werken. JeeCee is niet zo ambitieus, ik vind het interessant om te kijken wat ik nog meer kan. Maar hij heeft de rust, maakt zich nooit ergens druk om. Het werk, hoe leuk het ook is, mag nooit ten koste gaan van het gezin. We weten dondersgoed waar het om gaat. Om ons vieren. En niks anders.”